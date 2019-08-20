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合肥70年發展 小縣城變大都市

2019-08-20 01:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省合肥市統計局副局長陳偉19日表示，70年來，合肥多項經濟指標以百倍、千倍增長，其中全市經濟總量從不足億元發展到近8000億元（人民幣，下同），增長約8000倍。

19日，合肥市人民政府新聞辦公室舉行新聞發佈會，陳偉在發佈會上用數據說明合肥70年來從小縣城到大都市的蝶變。

合肥，在新中國成立之初城區面積僅5平方公里，是一個人口不足6萬人的小縣城，如今已發展成為正在崛起的長三角世界級城市群副中心和具有國際影響力的創新之都。

70年來，合肥人均GDP由1949年49元增至2018年的97470元，在崗職工平均工資由1949年的164元提高到2018年的89022元，農村居民人均可支配收入由1952年的45元增至20389元。

陳偉說，合肥始終把創新作為引領發展的第一動力，是中國唯一集綜合性國家科學中心、國家自主創新示範區、國家創新型試點城市等「國字號」創新品牌於一身的城市，也是量子科學實驗衛星「墨子號」發射升空、世界首條量子保密通信幹線正式開通等成果的策源地。與此同時，合肥積極把握全球化機遇，深度融入一帶一路建設，城市國際化水平顯著提升。

1985年，合肥「引進來」剛剛起步，外商直接投資僅55萬美元。2018年，新備案外商投資企業140戶，實際利用外商直接投資32.30億美元，比1985年增長5871.7倍。截至2018年末，46家境外世界500強企業，在合肥投資設立了64家外資企業。

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