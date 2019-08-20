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兩岸專家 探索休閒農業新路

2019-08-20 01:56聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019年海峽兩岸休閒農業發展（海南）研討會18日在海口開幕。來自兩岸180多位農業專家及業界代表，探索休閒農業融合發展新路。

中新社報導，今年研討會以「發展現代休閒農業，助推自貿區（港）建設」為主題。自2010年起，海峽兩岸休閒農業發展（海南）研討會已舉辦10屆。

台盟中央常務副主席李鉞鋒在致辭中說，海峽兩岸休閒農業研討會探討以「區域對區域」合作為基礎的「共建瓊台觀光休閒農業」新模式，為兩岸農業合作奠定基礎。

與會代表將在交流與共享中把握休閒農業的發展動態，並將其轉化為工作實踐，共同推動兩岸休閒農業發展再上新台階。

海南是台商在大陸投資農業最為集中的地區之一。台商引進優質品種種苗、先進生產技術和管理經驗、經營理念，帶動、促進了海南農業的發展。海南建設自貿區（港）以來，農業科技等領域的台商獨資、合資、合作的項目不斷增多。

海南省委常委、統戰部部長蕭傑表示，海南是中國唯一的熱帶島嶼省份，擁有相對完整的熱帶農業區域，發展熱帶旅遊休閒農業條件得天獨厚。2018年，海南全省鄉村接待遊客1024.64萬人次，實現鄉村旅遊收入32.16億元人民幣。台灣地區休閒農業發展與富麗鄉村建設、有機村莊建設等經驗，對海南進一步完善扶持政策，提升經營管理水平，化解發展瓶頸很有幫助。

研討會上，與會者就推動休閒農業與鄉村旅遊融合發展、共享農莊建設、民宿經營、鄉村振興等展開互動交流。

「鄉村發展需要因地制宜，構建有個性、有型的現代化鄉村」。台灣高雄科技大學行銷與流通管理系教授朱國光認為，台灣休閒農業發展多年，業者之間經營形態不一，成功者多是發揮了各自特色與差異性。這一點海南可以借鑒。

活動期間，台灣專家學者前往海口、文昌、澄邁、昌江的休閒農業示範點、美麗鄉村進行實地調研考察

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