手繪報兩岸聯賽 台灣團分享撇步

2019-08-20 01:56 聯合報 記者林昉柔／廣州報導



聯合報教育事業部率12位台灣首獎學生出席百旺盃手抄報兩岸聯賽頒獎。 圖／主辦單位提供 分享 facebook 2019「百旺盃」華語手抄報大賽暨第一屆好讀周報手繪報兩岸聯賽，16日在廣州頒獎，台灣12位首獎學生上台領獎，談起頒獎前的遊學夏令營，更是收穫滿滿。

已有24年歷史的手抄報比賽，原由廣州羊城晚報主辦，近四年在亞太森博廣東紙業支持下，賽事規模逐年擴大，今年有台灣、廣東、山東、內蒙古及江蘇五大賽區，超過1600所學校、20萬名學子參賽。台灣賽事由聯合報好讀周報與羊城晚報合作，五月底在新北中華高中舉辦，共有268位選手以「我為城市代言」為題，挑戰在3.5小時內，以全手工完成一份報紙。

台灣賽事各組前三名、佳作與入選作品共79件，送至廣州進行兩岸聯賽決選，其中新北市福和國中施翔中、林立、駱偉恆、周沁亞，以及新北市安康高中國中部楊婷竹、何怡潔獲得一等獎，12組獲得二等獎，56組獲得三等獎，新北市格致中學高中部林依穎、陳貞蓁獲得最佳設計獎，台灣共計72組144人獲獎。

在頒獎前，羊城晚報、亞太森博公司安排得獎學生六天五夜的遊學夏令營，造訪荔枝灣、李錦記、廣州塔等，還參訪亞太森博紙業基地，學員們皆大開眼界。

新北市格致中學高中部林依穎與陳貞蓁設計「台北遊報」，以密室逃脫為概念，將101置中，設計5大旅遊路線，不但拿下台灣賽事的高中職組首獎，更在兩岸聯賽中獲頒「最佳設計獎」。代表台灣團致詞的林依穎表示，比賽倒數時她與隊友還在畫背景，千鈞一髮之際完成作品，她們認為「為城市代言」不能只有介紹，重點在推銷，「要讓讀者產生實際走訪的期待」。

政大附中國中部施沛妤說，去了一趟亞太森博才知道紙是怎麼做出來的。她原本以為造紙要砍很多樹，沒想到亞太森博很有永續經營的理想，「取用同時回饋土地」值得學習。

此次廣州行，讓孩子們印象深刻，新北市白雲國小李承恩說此行對船遊荔枝湖印象最深，沿途經過許多橋樑，景色優美；新北市福和國中畢業生林元駿表示，廣州行跟美術有關的環節他都喜歡，尤其第一天參觀陳家祠，古蹟秀麗，各種雕塑精緻動人。頒獎典禮上台灣跟廣州學生互相交流，觀摩彼此手抄報，在過程中獲益良多。

典禮中羊城晚報報業集團代表胡泉表示，藉手抄報讓青少年體驗文字魅力，享受辦報樂趣，為他們提供施展才華舞台。戰略合作單位亞太森博廣東紙業總經理洪慶隆也表示，手抄報比賽很有意義，很高興能為漢字文化傳承盡一份心力。