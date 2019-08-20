河南南陽／老界嶺中華大地的脊梁

2019-08-20 02:01 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／河南南陽報導



老界嶺，中原最佳避暑勝地。 圖╱本報南陽傳真 分享 facebook 有「中華大地的脊梁」之稱的老界嶺，位於南陽市西峽縣北部，伏牛山南坡，「八百伏牛凌絕頂，長江黃河分水嶺」，長江黃河從這裡分流，南北氣候從這裡分界。老界嶺風景區由老界嶺國家自然保護區、西峽老界嶺風景區、黃石庵森林生態旅遊區、西峽龍潭溝風景區三大主體構成，是一條典型的自然景觀旅遊線路。

老界嶺景區境內山川秀美，四季景色異彩紛呈，素有「休閒勝地、度假天堂」的美譽，是中原最佳避暑勝地。山勢陡峭，溝壑縱橫，峰巒迭嶂。遊客登山時，會看到媲美黃山的「迎客松」，屹立在懸崖峭壁旁，好似歡迎遊客上山。

「犄角尖」為中原第一峰，老界嶺主峰所在，是西峽、欒川、嵩縣三縣界山，海拔2212.5公尺，為群峰之最。因山峰高矗，遠看似向東引頸高歌之雄雞而聞名。巍巍犄角尖，仿佛近在眼前，遊客登頂時，有「會當凌絕頂，一攬眾山小」的豪邁氣概。

「分水嶺」又稱風水嶺，海拔1890公尺，「天上滴下一滴水，一半流入長江，一半流入黃河」，正是由分水嶺劃分。腳下左邊是黃河，右邊是長江，正前方是八百里伏牛山的主峰犄角尖。分水嶺上有一道風水線，遊客可以做個有趣體驗；站線上的左邊，會感受到風不停的吹，而站到另一邊，會發現樹葉紋絲不動，體驗過的遊客皆大呼神奇。在此，可以深刻體會到老界嶺真正的含義。「老」，是說道教的創始人老子曾在此隱居過；「界」，表明這裡是南北氣候的分界，濕潤和半濕潤的分界以及人生的最高境界；「嶺」，就是長江黃河分水嶺。

伏牛煙雲、林海茫茫、北頂日出...，老界嶺，是絢麗多彩的天然公園，無限風光的遊覽勝地。