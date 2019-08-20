河南南陽／南陽漢畫館 漢畫像石寶庫

2019-08-20 02:01 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／河南南陽報導



東漢石刻：鬥牛摶虎。 圖╱本報南陽傳真 分享 facebook 南陽漢畫館是大陸建館最早、藏品最多、規模最大的一座漢畫像石刻藝術博物館，是一家專業性的博物館；也是大陸第一座專門收藏、陳列、研究漢代畫像石刻的藝術博物館。

南陽市在秦昭王時，在此設置南陽郡；西漢時，南陽已是全國的商業和冶鐵中心；東漢時，因是光武帝劉秀的家鄉，且經濟繁榮、地理位置重要，被定為陪都。正因如此，南陽留下了大量漢代達官貴人的墓葬，作為墓葬構件的漢代畫像石也出土甚多，數量為大陸最大。

南陽漢畫館創建於1935年10月，現收藏漢畫像石總量已達兩千餘石。館區坐落在南陽市臥龍崗南端的龍首處，共有9個主展廳和3個臨時展廳。展廳內陳列著200餘塊精品畫像石，按畫像內容分類展出，依次為生產勞動、建築藝術、歷史故事、社會生活、天文與神話、角牴、舞樂百戲及祥瑞升仙八大部分。

南陽漢畫館鎮館之寶：許阿瞿畫像石。 圖╱本報南陽傳真 分享 facebook

走進南陽漢畫館，大廳中央仿青銅壁畫，是選取南陽漢畫中最具代表性的圖案繪製而成。壁畫中央是中華民族的始祖神伏羲、女媧，四周環繞著漢代比較流行的「四靈神」朱雀、玄武、青龍、白虎，壁畫左側為雷公出行，右側為河伯巡遊，壁畫下側是官宦之家浩浩蕩蕩的車馬出行。壁畫正前方兩邊對稱安放著漢代雕刻工藝成熟期的代表作－石雕天祿、辟邪（傳說中的神獸），整個大廳給人沉雄大氣的感覺。

館內展出的畫像石，內容豐富，題材廣泛，幾乎涵蓋了漢代社會的方方面面，堪稱為一部圖畫式的漢代史，同時具極高的藝術欣賞價值。鎮館之寶「許阿瞿畫像石」，是全大陸獨一無二帶墓誌銘的漢畫像石；畫像石上不僅雕刻有精美的畫像，同時還鍥刻有墓主人的姓名和確切的紀年等文字。

南陽漢畫館展出豐富，堪稱一部圖畫式的漢代史。 圖╱本報南陽傳真 分享 facebook

社會生活類畫像石內容多，有達官顯貴投壺宴飲、車騎田獵、鬥雞走狗、往來拜謁等生活場景。角牴類畫像有擊技、鬥兕、刺虎、鬥牛等，這些畫像中的人和動物，形象誇張，富於感染力，充分展示了崇武尚力，富於挑戰的時代精神。舞樂百戲類畫像石，有各種舞蹈、雜技和樂器演奏形象。這些畫像展現了兩漢時代歌舞昇平的盛世景象，也是漢代南陽文化藝術空前繁榮的生動表現。