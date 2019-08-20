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河南南陽／烙畫 用溫度燙出藝術美學

2019-08-20 02:02聯合報 大陸特派員王玉燕／河南南陽報導

河南省非遺烙畫傳人盧合語，創作「中華之魂」。 特派員王玉燕／攝影
河南省非遺烙畫傳人盧合語，創作「中華之魂」。 特派員王玉燕／攝影
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烙畫亦稱燙畫、火筆畫，被譽為「南陽三大寶」之一。烙畫相傳起源於秦朝，但並無可考證據和史料。據民間傳說記載，始見於西漢末年，距今已有兩千多年的歷史。

相傳西漢末年，南陽城裡有一名叫李文的烙花工匠，是遠近聞名的烙畫能手，人稱李烙花。一天，李烙花在南陽城西北約30里的紫山邊一棵大樹下小憩，忽然一少年跑來求救，此少年正是劉秀，被王莽追殺。李烙花把劉秀扮作討飯的啞巴，引到一塊隱蔽的大石板面前，讓他睡在上面，躲過莽兵的追殺。臨分手時，李烙花看他可憐，送一支精美的烙畫葫蘆作為盤纏。

烙畫，達到西洋畫寫實效果。 圖╱本報南陽傳真
烙畫，達到西洋畫寫實效果。 圖╱本報南陽傳真
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劉秀建立東漢王朝，沒有忘記昔日李烙花的救命之恩，差遣心腹攜帶葫蘆暗中查訪，找到李烙花後，即宣進京賜銀千兩，加封烙花王，並把南陽烙畫列為貢品，供宮廷御用。從此，南陽烙花便蓬勃發展，名揚四海。

烙畫「四季平安」 圖╱本報南陽傳真
烙畫「四季平安」 圖╱本報南陽傳真
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河南省非物質文化遺產烙畫傳人盧合語受訪時表示，烙畫市場偏好紅色等喜氣色，其實以單一顏色，運用表達技法，更能顯現烙畫功力。烙畫包括點燙、立體燙、工筆白描燙、面燙、線燙、冷燙、烘燙、間隔燙、特技燙、混燙等多種技法，講究布勢，即所謂「遠觀其勢，近觀其質」；在構圖上有「五字法」形象性的概括描述，「之」字是左推右讓、「甲」字是上重下輕、「由」字是上輕下重、「則」字是左實右虛、「須」字是左虛右實。

烙畫運用溫度在攝氏300至800的鐵扦代筆，利用碳化原理，在竹木、絲絹、宣紙等材料上作畫，以黑、棕、茶、黃、白五色為主要色調。烙畫不僅有中國畫的勾、勒、點、染、擦、白描等手法，還可以燙出豐富的層次與色調，具有較強的立體感。既能保持傳統繪畫的民族風格，又可達到西洋畫嚴謹的寫實效果。

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