河南南陽／武侯祠 三顧茅廬諸葛亮庵

2019-08-20 02:00 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／河南南陽報導



曙光初照犄角尖，美若畫卷。 圖╱本報南陽傳真 分享 facebook 「定三分，燒博望，出祁山，大名不朽；氣周瑜，摒司馬，擒孟獲，古今流傳。」河南南陽武侯祠內，稱頌三國蜀諸葛亮歷史功績對聯，生動描繪了這位「鞠躬盡瘁，死而後已」賢相的一生。南陽武侯祠，又名「諸葛亮庵」，位於南陽市臥龍區臥龍崗，是為紀念三國時期蜀相諸葛亮躬耕南陽而興建的大型祠堂群，為豫西南名勝之首。

南陽市地處河南省西南部，有3000多年建城史，是中國楚文化、漢文化的發源地。東漢黃巾之亂後，南陽成為軍閥爭奪的要地；正是這段時間，諸葛亮躬耕於南陽，劉備三顧茅廬拜訪諸葛亮，兩人談話內容「草廬對策」（三分天下的戰略決策），為劉備占據荊州，進而奪取益州，建立蜀漢政權，提供了一套經國方略。

諸葛亮殿，武侯祠主體建築，內塑孔明及子孫像。 圖╱本報南陽傳真 分享 facebook

武侯祠坐落在臥龍崗上，初建於魏晉，有1800多年歷史。主要建築由東而西排列在一條中軸線上，分前後兩重，建築布局疏密相宜，殿堂雄嚴，亭台壯觀。祠前是「千古人龍」石牌坊，三門四柱樓式，通體布滿雕飾，高聳門外，在蒼松翠柏映襯下，使武侯祠更加巍峨壯觀。

從山門至大拜殿，左右兩廊為前部，是人們祭祀諸葛亮的場所。後面的「臥龍十景」草廬、古柏亭、野雲庵、躬耕亭、伴月台、小虹橋、梁父岩、抱膝石、老龍洞、躬耕田，是根據諸葛亮「躬耕」時的生活起居而興建的紀念性建築，最後是寧遠樓。山門外有「諸葛井」和「澹寧讀書台」，祠左側院有關張殿、三顧堂、謝圃亭。

南陽武侯祠，「三分天下」和「草廬對策」源於此。 圖╱本報南陽傳真 分享 facebook

大拜殿又稱諸葛亮殿，是武侯祠前部的主體建築，也是歷代官吏百姓舉行盛大祭拜活動的場所。至今，武侯祠每到秋祭日時，仍延續傳統祭拜儀式，以效法諸葛亮的忠貞、廉潔。草廬是一座八角攢尖式建築，內有「漢諸葛孔明舊廬」碑石，證明草廬所在地。草廬雖古樸簡陋，但造就了一代名相諸葛亮。

「野雲庵」原為草屋，是孔明躬耕時會友作歌處。 圖╱本報南陽傳真 分享 facebook

武侯祠內碑石林立，也是一大特色。武侯祠保存著漢以來歷代碑刻近三百餘通，在大陸諸多武侯祠中，當居首位。其中，「出師表」草書碑刻，被譽為南陽三寶之一，筆法龍飛蛇騰，蒼勁峭拔。據碑跋稱，宋紹興八年，岳飛遇雨夜宿武侯祠，感慨萬千，揮淚手書「出師表」，以抒胸臆。其字鐵劃銀勾，體勢瀟灑。丞相撰詞，名將手書；遊客駐足觀摩，既能見武侯的胸懷志略，又可賞岳飛的翰墨神工。

寧遠樓，又名清風樓，是武侯祠後部的主體建築，也是祠內最高建築，相傳為諸葛亮躬耕南陽時，藏書、彈琴、憑欄遠眺的地方，後人築樓以示紀念。