北京新增一宗感染A型禽流感H5N6個案 病情危重

2019-08-19 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸國家衞生健康委員會19日通報，北京新增一宗人類感染A型禽流感H5N6個案，並呼籲市民應時刻保持個人、食物，及環境衞生。

通報指，這名59歲來自北京市的女子於8月11日入院接受治療，現時病情危重。