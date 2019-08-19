FedEx包裹藏槍 環時批搞陰謀：美國「賊喊捉賊」

2019-08-19 16:26 世界日報 中國新聞組／北京19日電



針對聯邦快遞（FedEx）交寄到福建的快遞包裹中出現槍枝一事，中國官媒環球時報18日發表評論指出，聯邦快遞近期反覆出現的離奇事件，讓人有充分理由懷疑「聯邦快遞圍繞中國市場的業務受到美國政府的干預並損害中國國家利益，聯邦快遞不是「睡著了」就是缺少拒絕這些「國安導向」的干預和利用的骨氣或能力。」呼籲揪出事件背後的惡毒線索，並應付出應有代價。

環球時報評論指出，中國是嚴禁民間擁槍的國家，聯邦快遞承運有槍枝包裹一事，顯然是一個嚴重事件，且是情節最嚴重者可處死刑的刑事案件。聯邦快遞有義務遵守中國法律，阻止武器等危險違禁品向中國郵遞，如果聯邦快遞公司連從寄往中國的郵包中查出槍枝這樣致命武器的能力都沒有，實在太可怕了，聯邦快遞的這次錯誤從法律角度沒有推責的空間。

聯邦快遞今年以來僅僅針對華為就出了一系列嚴重有違快遞行業道德和規範的表現，將多個郵寄地址並非美國的華為郵件發往了美國，並且出現了拒絕在非中國客戶之間郵寄華為手機的事件。現在又曝出該公司向中國投遞內含槍枝的郵件，不知道聯邦快遞是睡著了，還是在配合一個針對中國的什麼陰謀？

文章稱，美方不斷誣陷華為等中國電信公司受北京的指使在世界各地蒐集情報，但至今沒有任何證據。倒是美方通過國內法和秘而不宣的方式操縱美國公司損害中國國家利益的例子比比皆是，美國很多大公司的經濟活動在公然服務美國的安全政策，而聯邦快遞則讓人懷疑在暗中遵守同樣的「國安導向」。不能不說是「美方在賊喊捉賊」。