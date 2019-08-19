FedEx又出包！美國寄福建包裹藏槍 公司：願配合調查

2019-08-19 16:25 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／北京19日電



福建警方通報，福建一家運動用品公司收到由聯邦快遞（FedEx）承運的快遞包裹中有槍枝，危害中國公共安全。 圖／取自聯邦快遞官網 分享 facebook 福建警方18日通報，福建一家運動用品公司收到由聯邦快遞（FedEx）承運的美國客戶寄出的快遞包裹，內有槍枝，危害中國公共安全。稍早，聯邦快遞曾將多個華為內部郵寄的包裹轉送至美國，中國有關部門已就此立案調查。

新京報報導，19日，聯邦快遞就承運來華快遞涉槍事件回應稱，「2019年6月14日，我們已就該票貨件向中國有關部門報警。我們對此事高度重視，將繼續全力配合調查。」

官媒「中央廣電總台國際在線」18日發表評論，指聯邦快遞在中國有關部門立案調查期間頂風作案，再次證明聯邦快遞嚴重危害中國公共安全。

福建省福州市公安局晉安分局昨日通報，該局近期接到報警，福建一家運動用品公司收到由聯邦快遞承運的一個美國客戶寄出的速遞包裹，內有槍枝。目前，福州警方已將槍枝暫扣，並開展立案調查。

官媒「中央廣電總台國際在線」發表評論文章指，這是中國有關部門對聯邦快遞立案調查以來，發現的又一宗嚴重的違法行為。聯邦快遞30多年前已進中國開展業務，理應熟悉中國法律法規，遵守規範。

但是，自美國政府今年5月將華為列入出口管制「實體清單」後，聯邦快遞便一而再、再而三地對華為快件做手腳，不由令人懷疑它是有意配合美國政府的「長臂管轄」。

評論文章最後指，目前中國已建立「不可靠實體清單」制度，將依據有關法律法規，對列入清單的實體採取任何必要的法律和行政措施。外資企業想要在中國市場抓住發展機遇，就必須遵紀守法、合規經營。任何藐視和挑戰中國法律法規權威的行為，必將付出代價。

據香港01報導，聯邦快遞稍早將多個華為內部郵寄的包裹轉送至美國，事後聯邦快遞強調只是誤寄，不過中國政府發現聯邦快遞誤寄華為包裹的說法與事實不符。