陳樹菊獲選慈孝人物 杭州領獎

2019-08-19 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019中華慈孝文化節17日啟幕，中國佛教協會副秘書長、杭州靈隱寺方丈光泉法師為慈孝人物陳樹菊（中）頒獎。 中新社 分享 facebook 「慈孝是中華民族傳統美德，不論是台灣還是大陸，慈孝之心亘古不變。」浙江杭州17日舉行的第五屆中華慈孝文化節開幕式暨慈孝人物頒獎盛典上，入選2019中華慈孝人物的台胞陳樹菊說。

中新社報導，跨越淺淺的海峽，今年70歲的陳樹菊第一次登陸。「很早就期盼能看到大陸風光，但我不想花錢在旅遊上。錢，要給有需要的人。」陳樹菊出生於台灣一個貧窮家庭，一家八口都靠父親賣菜為生。她13歲時，準備生第七胎的母親難產，因沒錢救治而去世。此後，陳樹菊毅然承擔起家庭重任。禍不單行，母親去世後幾年，其三弟也因治療經費不足離世。

「經歷了家人沒錢看病的慘劇，那時從心裡覺得，有錢才能保護家人。」陳樹菊回憶，從那以後，她開始拚命賺錢。整整56年，她奔波於家和菜場之間，用辛勤汗水換取微薄收入。

真正賺到錢後，陳樹菊卻發現，自己並沒有因此而開心，「我不喜歡打扮，自己需要花錢的地方也不多，後來我就把賺到的錢捐給需要用錢的人」。多年來，陳樹菊省吃儉用卻大方捐款，共向慈善事業捐贈數百萬元人民幣，多用於兒童教育和孤兒救助。畢生節儉卻為慈善「揮金如土」，這位「賣菜阿嬤」傳遞的正是中華慈孝文化。

「『孝』字在中華文化裡太重要了，它不僅是家庭倫理精髓，也是文化精髓。」中國國民黨榮譽副主席蔣孝嚴在頒獎盛典上表示，兩岸要一起努力，共同發揚中華文化精髓。

「不論是台灣還是大陸，中華兒女的慈孝之心亘古不變。」陳樹菊說，入選2019中華慈孝人物是一份至高榮譽，她期待藉此契機能把中華民族的傳統慈孝美德再次弘揚出來，讓慈孝文化在兩岸共掀熱浪。