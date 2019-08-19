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遵義辣博會 全球辣椒別苗頭

2019-08-19 02:18聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

遵義國際辣椒博覽會17日開幕，現場展出的辣椒吸引觀眾。 中新社
遵義國際辣椒博覽會17日開幕，現場展出的辣椒吸引觀眾。 中新社
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第4屆貴州遵義國際辣椒博覽會17日在遵義舉行，來自英國、韓國等國家的嘉賓和國際辣椒聯盟、以及國際國內知名辣椒行業組織協會企業負責人等1200餘人「以辣為媒」齊聚遵義，共尋合作機遇，共謀辣椒產業發展。

中新社報導，本屆辣博會重點針對基地培育、精深加工、市場建設、品牌打造、農旅一體化集中宣傳推介，推動貴州乃至全球辣椒產業發展。貴州是中國最早種植辣椒的地區之一，目前，貴州省辣椒種植面積530萬畝，約占中國大陸的六分之一、世界的十分之一，產量587萬噸、產值188億元（人民幣，下同），產銷規模均列中國大陸第一。

以遵義辣椒產業為例，遵義辣椒出口80多個國家和地區。而在位於遵義市的中國辣椒城交易零批區裡，來自中國大陸各地以及印度、泰國、俄羅斯等國的辣椒匯聚在此進行交易，遵義市成為全球辣椒集散地。

本屆辣博會上，貴州遵義市新蒲新區與韓國青陽郡「以辣為媒、因辣結緣」互換「建立國際友好城市關係協議書」，商定共同建立國際友好城市關係，在經濟、貿易、文化、旅遊、體育、教育、人才等方面開展多種形式的交流與合作，促進共同繁榮和發展。

同時，為提供辣椒新優品種選擇，助推全球辣椒產業健康發展，辣博會上，來自中國、韓國、泰國等國家的705個參試品種（組合）參與優秀辣椒品種（組合）的評選。連續舉辦四屆的辣博會，已成為展示貴州辣椒產業發展、開展辣椒產業產銷對接和招商引資重要的專業性行業展會。

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