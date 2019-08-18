在閩從醫十餘載 51歲台灣女醫生捐獻遺體

2019-08-18 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王玉燕 ╱即時報導



8月17日上午，在福建中醫藥大學，福建中醫藥大學附屬康復醫院醫生陳怡君的遺體捐贈儀式在這裡舉行；她是福建中醫學院台灣生留閩懸壺第一人，也是首位將遺體指定捐贈給福建中醫藥大學的台灣人。

陳怡君1968年出生於台灣花蓮。1995年，福建中醫學院與台灣大仁藥學專科學校開啟閩台交流項目；作為台灣大仁藥學專科學校的學生，陳怡君在家人的支持下，懷著中醫夢來到福建中醫學院。

「當時，福建是台灣學生學習中醫的首選地。」陳怡君生前接受採訪時說：「福建與台灣比鄰，氣候和自然環境相似，血緣相近，常見病與多發病大部分相同，中醫的用藥特點也大致一樣。」

2001年，陳怡君順利通過福建中醫學院研究生筆試和面試，開始師從王蘋教授學習中醫婦科專業。2004年完成了研究生學業後，陳怡君選擇留在大陸工作。2014年4月，成為福建中醫藥大學附屬康復醫院的婦科醫生。

樸實，是很多朋友對陳怡君的印象。一些婦科病容易出現反復，治療周期長。因此，遇到一些遠道而來的病人，陳怡君總會把自己的電話和微信留給他們，以便隨訪，也能為病人省下一些時間和花費。

無論工作多忙，她都會在工作之餘積極參加閩台交流活動；作為隨隊醫生，熱情服務。還參與台協會、牽手之家等組織的公益活動。

2016年5月體檢時，陳怡君發現肺部小陰影，後來又發現已經增大；再次檢查時，又發現胸上淋巴腫大；在經歷過手術、6次艱苦的化療、癌細胞轉移等磨難，臥床與病魔抗爭近380個日夜後，陳怡君於今年8月13日不幸逝世，享年51歲。

生前，陳怡君就多次和家人聊到，人死後不過一坏黃土，想將自己的遺體捐給母校。1個月前，陳怡君的家人做出了捐獻遺體的決定。