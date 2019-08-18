親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／南榮科大傳停辦 新代理校長：我不是來關門的

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

世界銀行肯定中國高鐵 規劃設計奏功

2019-08-18 15:46台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

中國的高鐵建設技術已達世界前列水準。(photo by Wikimedia)
中國的高鐵建設技術已達世界前列水準。(photo by Wikimedia)
分享
中國在2004年仍無高鐵，僅過了15年，中國高鐵通車段達2.9萬公里，早已是世界前列。依據世界銀行發佈的評估報告，中國能在短期內就把高鐵推廣到如此成功，與動工前的長期規劃和設計標準化有關。世銀稱讚說，中國早就評估過若規劃完善，能吸引超過17億乘客，而設計標準化讓他們建設成本節約了3分之1，這些都是其他想發展高鐵的國家能借鏡的。

根據《中國新華社》報導，中國近年來不斷寫下高鐵的技術里程碑，從2008年來，中國高鐵營運車段不只是世界第一，更是其他國家高鐵營運車段的總長度，截至今年第一季度，中國高鐵累積運輸旅客次飆破100億人次。這些紀錄讓人很難相信：中國在15年前還沒有高鐵。

2大關鍵因素

對於中國高鐵技術發展之快，日前根據《世界銀行報告》指出，中國發展高鐵的過程值得各國借鏡，成功背後來自於2項關鍵因素：長期鐵路規劃完善與設計標準化。

中國早就評估過，依照該國人口數與領地幅員遼闊，串連高速鐵路，相比於公路和航空都有缺陷，綜合票價與旅程時數，高鐵都是最方便、最吸引大眾搭乘的，每年至少能吸引17億旅客，因此中國發展高鐵前設立了長期計畫，除了目前通車段的2.9萬公里，還有1萬多公里的鐵路建設中，依照計畫將會串連整個國家的東西邊。

中國高鐵回報率高

第二項因素是設計標準化，讓中國高鐵路線往建設成本每公里約1700萬美元到2100萬美元之間，相較於國際間平均，省下至少3分之1的成本。總談高鐵經濟效益，截至2015年，中國高鐵在邊營運邊建設的模式下，回報率就有8%，已遠大於其他基礎建設的機會成本，這些都是世界銀行判他國能效法中國之處。

據《英國電訊報》報導，由於中國高鐵技術屬於頂尖，國務院總理李克強曾強調過願分享中國經驗與各國合作，從匈牙利的布達佩斯與塞爾維亞之間的高鐵、非洲高鐵研發中心、到中俄延伸高鐵計劃，都看得到中國鐵路建設企業的身影。

世界銀行中國區總監瑞薩爾補充說，中國高鐵不僅興盛了旅遊業、也達到區域間的時空收斂，更減少高速公路自駕車流量，以及溫室氣體排放。

【更多精采內容，詳見

高鐵世界銀行
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

中國超級千里眼升空 200秒從北京拍到上海

2019-08-18 16:55

一箭三星！中國純商業火箭 首「發」成功

2019-08-18 16:54

台名嘴收到榨菜 網友笑稱「榨騙」：可別說喝不起茅台

2019-08-18 14:12

孩子在旁…徐州女高鐵逃票 左右開弓怒摑乘務員

2019-08-18 14:09

「我張局長不讓進？」 陝西奧迪男闖會場被攔嗆警

2019-08-18 14:08

性侵女童、壟斷工程…哈爾濱三兄弟淫亂斂財30億

2019-08-18 12:58

黑老大資產20億大公開… 1768年拉菲「喝1口1年工資」

2019-08-18 12:57

千元誘姦表妹 狠男沒錢殺她拋屍

2019-08-18 12:55

道士紀錄片成「唯一參賽大陸電影」 女導演：除非金馬不讓我去

2019-08-18 09:29

殺人、盜屍、炒屍 冥婚藏龐大黑色產業鏈

2019-08-18 07:38

吉林長春大淹水 暴雨逼六千人撤離

2019-08-18 00:04

上海巡禮／上海暑假瘋啥？ 「非洲避暑」

2019-08-18 00:04

特派員在現場／抖音捧紅手搖茶飲

2019-08-17 23:14

大陸道士紀錄片金馬獎不缺席 導演：除非金馬不讓我去

2019-08-17 21:46

「學員可定期回家」 中國白皮書：新疆再教育營 未剝奪自由

2019-08-17 16:53

為了金馬獎…北京白雲觀被舉報「反動」

2019-08-17 16:41

法國蜘蛛人 攀港高樓掛「握手」旗

2019-08-17 13:06

香港動盪敏感時機 解放軍周末廣西北海實彈軍演

2019-08-17 12:58

京A8特權車牌再惹議 刪文潮引陸網民反思港訴求

2019-08-17 12:26

閉門整改10天 喬家大院重開門票約降兩成

2019-08-17 11:28

迎中秋 北京首製人造肉月餅

2019-08-17 11:27

廣州白雲區有個「哪吒村」 因動畫電影走紅

2019-08-16 22:02

中歐班列靠補貼運輸 中國國鐵：空貨櫃多已改善

2019-08-16 17:38

世界摩托車越野錦標賽9月首次登陸上海 決選年度總冠軍

2019-08-16 16:03

注射「神藥」卻癱瘓 中國爆80多人受害

2019-08-16 15:59

幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

2019-08-16 12:59

漢十高鐵聯調聯試 年底建成

2019-08-16 02:13

福建古田／請香接火 促民俗文化傳播發展

2019-08-16 02:10

福建古田／順天聖母 陳靖姑傳奇

2019-08-16 02:10

福建古田／陳靖姑信俗 台灣廣泛流傳

2019-08-16 02:08

福建古田／臨水宮 祀典臨水夫人陳靖姑祖廟

2019-08-16 02:07

兩岸關係陷入緊繃 中元「搶孤」交流也停擺

2019-08-15 20:49

大陸在美國生產的首批地鐵列車 波士頓正式上路

2019-08-15 19:33

港警開始清場 發射催淚彈驅散示威者

2019-08-03 22:13

停自由行 深圳航空：飛台灣機票可免費退票

2019-08-01 12:38
看更多

熱門文章

川普對香港問題硬不起來 原因找到了

2019-08-17 21:24

香港若遭鎮壓 德媒：台灣親北京候選人將落敗

2019-08-17 19:21

港警快速清場一度舉槍 示威者四散

2019-08-17 20:31

黃之鋒：為何我們如此孤立無援

2019-08-17 20:32

黃之鋒：我不主張香港獨立 但抗爭會繼續

2019-08-18 12:40

影／反送中戰火延燒澳洲 中港群眾叫陣爆衝突

2019-08-17 17:48

民陣發起「818維園見」 香港今「流水式」集會

2019-08-18 00:03

反送中818維園集會登場 黑衣人冒雨聚集坐滿兩個足球場

2019-08-18 14:02

深圳武警練兵片段曝光 舉紅旗粵語警告：回頭是岸

2019-08-18 11:48

歐盟、加拿大聯合聲明：應維護香港集會自由及自治

2019-08-18 07:03

「跟太陽花學運一樣」 台人赴港參加光復紅土遊行

2019-08-18 08:54

大陸道士紀錄片金馬獎不缺席 導演：除非金馬不讓我去

2019-08-17 21:46

反送中非港獨 87%和理非稱不會跟勇武割席

2019-08-18 04:12

高雄學生聲援香港 高雄車站靜坐挺反送中

2019-08-17 21:13

反送中／黑衣人擠爆維園 港鐵不停天后站

2019-08-18 14:34

「自由不是沒有限制」 梁愛詩：部分反修例人士行為接近顛覆

2019-08-18 13:18

「歷史會記住這件事！」何韻詩出席香港維園集會

2019-08-18 15:53

中方回應歐盟涉港聲明 重申無權干涉內政

2019-08-18 09:20

港官員示警：經濟颱風 襲向香港

2019-08-18 00:23

黃之鋒：六四或在港重演 不主張港獨

2019-08-18 14:23

香港驚見軍帳 維園「流水式」集會 北京鎮壓可能性增

2019-08-18 14:19

道士紀錄片成「唯一參賽大陸電影」 女導演：除非金馬不讓我去

2019-08-18 09:29

反送中／民陣集會打對台 港府發聲明力挺警方

2019-08-18 14:56

反送中延燒澳洲 支持中國民眾上街示威

2019-08-17 19:18

警方稱守護香港集會最高峰有10.8萬人出席

2019-08-17 20:19

港人巴黎集會 與陸僑相對難越鴻溝

2019-08-18 09:15

反送中／維園首批「流水式」集會人士離開 步向銅鑼灣

2019-08-18 15:30

818集會前夕 人民日報：莫讓香港承受「自殺式襲擊」

2019-08-18 09:53

818集會前喊話 港政務司長：愛香港勿犧牲社會安寧

2019-08-18 10:41

光復紅土遊行快閃賣「裝備福袋」 拿到勞工手套或防火手套全靠運氣

2019-08-18 09:41

香港兩派拚場／建制派反暴力 7訴求批亂象

2019-08-18 00:17

港人柏林示威 批評港警暴力鎮壓

2019-08-18 07:57

被反送中掃到…國泰航空傳還有新一波人事整頓

2019-08-18 00:28

廣東上半年GDP破5兆人民幣 挑戰全球第15大經濟體

2019-08-18 00:04

港人反送中華埠示威 支持、反對者對峙

2019-08-18 13:02

人行推新制 降企業貸款利率

2019-08-17 23:25

香港兩派拚場／教師反送中 高喊守護下一代

2019-08-18 00:14

818反送中前夕 深圳公安武警鎮暴影片發布

2019-08-18 11:51

機場運作及保安訊息外洩？香港機管局展開調查

2019-08-18 16:01

籲和平集會 港律政司長：檢控工作無叩頭無受壓

2019-08-18 10:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top