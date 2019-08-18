世界銀行肯定中國高鐵 規劃設計奏功

2019-08-18 15:46 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



中國的高鐵建設技術已達世界前列水準。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 中國在2004年仍無高鐵，僅過了15年，中國高鐵通車段達2.9萬公里，早已是世界前列。依據世界銀行發佈的評估報告，中國能在短期內就把高鐵推廣到如此成功，與動工前的長期規劃和設計標準化有關。世銀稱讚說，中國早就評估過若規劃完善，能吸引超過17億乘客，而設計標準化讓他們建設成本節約了3分之1，這些都是其他想發展高鐵的國家能借鏡的。

根據《中國新華社》報導，中國近年來不斷寫下高鐵的技術里程碑，從2008年來，中國高鐵營運車段不只是世界第一，更是其他國家高鐵營運車段的總長度，截至今年第一季度，中國高鐵累積運輸旅客次飆破100億人次。這些紀錄讓人很難相信：中國在15年前還沒有高鐵。

2大關鍵因素

對於中國高鐵技術發展之快，日前根據《世界銀行報告》指出，中國發展高鐵的過程值得各國借鏡，成功背後來自於2項關鍵因素：長期鐵路規劃完善與設計標準化。

中國早就評估過，依照該國人口數與領地幅員遼闊，串連高速鐵路，相比於公路和航空都有缺陷，綜合票價與旅程時數，高鐵都是最方便、最吸引大眾搭乘的，每年至少能吸引17億旅客，因此中國發展高鐵前設立了長期計畫，除了目前通車段的2.9萬公里，還有1萬多公里的鐵路建設中，依照計畫將會串連整個國家的東西邊。

中國高鐵回報率高

第二項因素是設計標準化，讓中國高鐵路線往建設成本每公里約1700萬美元到2100萬美元之間，相較於國際間平均，省下至少3分之1的成本。總談高鐵經濟效益，截至2015年，中國高鐵在邊營運邊建設的模式下，回報率就有8%，已遠大於其他基礎建設的機會成本，這些都是世界銀行判他國能效法中國之處。

據《英國電訊報》報導，由於中國高鐵技術屬於頂尖，國務院總理李克強曾強調過願分享中國經驗與各國合作，從匈牙利的布達佩斯與塞爾維亞之間的高鐵、非洲高鐵研發中心、到中俄延伸高鐵計劃，都看得到中國鐵路建設企業的身影。

世界銀行中國區總監瑞薩爾補充說，中國高鐵不僅興盛了旅遊業、也達到區域間的時空收斂，更減少高速公路自駕車流量，以及溫室氣體排放。

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