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中國超級千里眼升空 200秒從北京拍到上海

2019-08-18 16:55世界日報 中國新聞組／北京18日電

17日隨捷龍一號運載火箭成功發射入軌的千乘一號01衛星，是中國民營衛星創業公司迄今為止自主研發的規模最大的一顆衛星，也是第一顆同時具備遙感和地球探測功能的業務衛星。衛星上搭載的相機圖像獲取效率極高，200秒就能從北京拍到上海

新華社報導，千乘一號01星由千乘探索公司研製，作為中關村國家自主創新示範區核心區大力發展高精尖產業、推動原始科技創新的成果之一，北京市海淀區政府為其冠名「海創千乘」號。該星曆時14個月完成研製，整星重量65公斤，取得30餘項自主知識產權，完成10餘項技術創新及工程落地。

千乘一號01星是一顆同時具備遙感和地球探測功能的業務衛星，是千乘探索公司推進「遙感+」（遙感+通信+導航）空間信息融合應用體系的首秀。

千乘一號01星上搭載的可見光相機繼承了508所的成熟型號，508所輕小型相機事業部相機技術負責人牟研娜表示，相機減重2公斤，衛星就會減重約10公斤，對於商業航天來說，減重10公斤便可節約5、60萬元的發射成本。最終實現了相機15%的瘦身，重量只有10.8公斤，滿足設計要求。

推掃模式是遙感相機的常見模式，千乘一號01星可見光相機由於要具有視頻和拍照的功能，因此採用的是面陣成像器件，相機設計師通過星上數字圖象處理實現了傳統相機的時間延遲積分功能，在這種模式下衛星以正常高速度飛行，相機的圖像獲取效率極高，200秒就能從北京拍到上海。

北京減重上海
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