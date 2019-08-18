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一箭三星！中國純商業火箭 首「發」成功

2019-08-18 16:54世界日報 中國新聞組／北京18日電

捷龍一號運載火箭「一箭三星」，17日在酒泉衛星發射中心成功發射。 新華社
捷龍一號運載火箭「一箭三星」，17日在酒泉衛星發射中心成功發射。 新華社
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中國「龍系列」運載火箭17日成功完成首次發射任務，17日12時11分，捷龍一號火箭在酒泉衛星發射中心成功發射，以「一箭三星」方式，將三顆衛星送入預定軌道。與長征火箭師出同門的捷龍一號，未來將專注於商業發射。

新京報報導，這是捷龍一號火箭的首次飛行。捷龍一號由中國航天科技集團有限公司研發，該公司是中國長征火箭研製方，捷龍一號也是該集團首型商業運載火箭。

據捷龍一號運載火箭項目技術經理龔旻介紹，捷龍一號總長19.5米，箭體直徑1.2米，起飛重量約23.1噸，是中國體積最小、重量最輕的固體火箭。

但捷龍一號麻雀雖小，但性能優異，擁有向500公里太陽同步軌道發射200公斤載荷的能力，具有中國商業火箭中最高的載荷比。

捷龍一號研製經費來自社會資本融資，目標成本基本可以達到3萬美元/公斤，是世界上單位載荷入軌成本最低的火箭。自2018年2月研製工作正式啟動，到17日首飛成功，捷龍一號只用了不到18個月時間，成為中國航天研製周期最短的火箭之一。

此次任務發射了三顆衛星。主星為北京千乘探索科技研製的「千乘一號01星」，兩個搭載衛星為北京微納星空科技與成都國星宇航科技聯合研製的「星時代-5」衛星、北京國電高科科技研製的「天啟二號」衛星。

其中，千乘一號01星的遙感相機由航天科技集團五院508所研製，重量不到11公斤，卻可在500多公里高的太空獲取分辨率高達2米的影像。這顆星工作模式靈活，數據獲取能力強，將在中國微小商業遙感星座的發展中發揮重要作用。

大公報報導，捷龍一號火箭據有三大優勢：

1.長征兄弟：「國家隊」基因，和長征火箭一脈相承「親兄弟」，源自中國運載火箭技術研究院技術。

2.兩高兩快：高可靠、高性價比、快履約、快發射。簽約後6個月即可出廠，採一車一箭，能實現24小時快速發射。

3.性價比高：固體小火箭單位成本優勢雖不如大火箭，但從單次專屬發射角度看，單位入軌成本堪稱世上最低。

捷龍一號運載火箭「一箭三星」，17日在酒泉衛星發射中心成功發射。 中國新聞社
捷龍一號運載火箭「一箭三星」，17日在酒泉衛星發射中心成功發射。 中國新聞社
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