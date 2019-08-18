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台名嘴收到榨菜 網友笑稱「榨騙」：可別說喝不起茅台

2019-08-18 14:12世界日報 中國新聞組╱北京18日電

台灣財經名嘴黃世聰在節目中發表「經濟轉差，大陸人吃不起榨菜」引起話題。16日傍晚，自稱「榨菜哥」的黃世聰在臉書證實，收到了重慶烏江涪陵榨菜公司寄來的兩大包榨菜，「希望大家能藉由吃榨菜，多多了解中國大陸的風俗民情。」此事昨日直衝微博熱搜第一，網友開玩笑說，「我懷疑你是『榨騙』」、「下次別說喝不起茅台呀」。

黃世聰展示收到的榨菜。(視頻截圖)
黃世聰展示收到的榨菜。(視頻截圖)
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環球網報導，黃世聰在帖文中寫道：「今天電視台通知我，有二大包給我的榨菜寄到了，想到如此貴重的禮物到手，心情無限激動，而且在這段時間，身旁所有好友、主持人、來賓，都很想吃涪陵榨菜，因此除了準備回家好好享受的份額外，我也把榨菜分送給各位好友」。他還特地將「涪陵榨菜」中「涪」字的讀音通過同音字「福」標註了出來。

黃世聰將榨菜分給好友，「也希望大家能藉由吃榨菜，多多了解中國大陸的風俗民情」。最後他稱，「感謝寄來榨菜的朋友，以及所有網友對我的指教，給我上了一課，感謝大家！」

黃世聰的貼文。(視頻截圖)
黃世聰的貼文。(視頻截圖)
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日前，在一檔節目中，黃世聰一本正經地稱：「大陸人吃泡麵一定要配榨菜，但最近一段時間他們連榨菜都吃不起了……」這番言論傳到大陸引起網友熱議。黃世聰見狀在社交平台開玩笑道：「請叫我：榨菜哥或榨菜聰。」並表示歡迎網友寄榨菜給他，還附上了地址。

隨後，烏江涪陵榨菜真的給寄上了。8月11日晚間，烏江涪陵榨菜在其官方微博貼出一張寄往台北的包裹照片，並稱感謝黃世聰「推薦了中國已有1000年曆(歷)史的榨菜」「激發中國網友炫fu的聰明才智和熱情」，因此安排寄送一箱榨菜至台北，告訴他，「我們吃得起榨菜」。

黃世聰收到榨菜的相關帖文發出後，有網友在評論區稱此為「一箱榨菜建立兩地友誼」；還有網友表示，禮尚往來，黃世聰應該寄小籠包給大陸網友，用食物交流把愛與和平傳出去。

話題登微博熱搜第一

香港文匯報報導，「台灣榨菜哥收到兩箱榨菜」的話題17日一早直衝微博熱搜第一，閱讀量達到3.8億，討論4.4萬。不少網友開起玩笑說「一度懷疑這是不是騙榨菜」、「其實可以邀請他來當涪陵榨菜代言人」、「大陸人已經喝不上水了，全靠天下雨」。

此外，亦有不少網友在黃世聰的臉書上留言，稱「吃到了如此貴重的榨菜，恭喜黃先生」、「心態不錯，給個讚，歡迎來大陸走走看看」、「您現在在是大陸網紅了」、「想吃就直接說嘛，繞這麼大圈子」。

北京
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