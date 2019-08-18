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孩子在旁…徐州女高鐵逃票 左右開弓怒摑乘務員

2019-08-18 14:09世界日報 中國新聞組／上海18日電

近日，一段乘客下高鐵時左右開弓，掌摑乘務員的視頻在網上流傳。在網友轉發的視頻中，一名女子帶著一名孩子正在下車，乘務員從列車上遞過來一個推拉箱，沒想到，該女子突然左右開弓，掌摑乘務員。

女子搭高鐵，掌摑乘務員，孩子在旁目睹全程。 (取材自揚子晚報)
女子搭高鐵，掌摑乘務員，孩子在旁目睹全程。 (取材自揚子晚報)
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網友紛紛表示對女子的行為不解，「乘務員看起來是在幫乘客送下行李，為何得不到感謝，還遭遇粗暴對待？」

揚子晚報報導，記者到江蘇徐州鐵路公安處了解情況，該起事件發生在7月10日的由淮北開往江山的G7695次列車。

當事女子劉某當天帶著兒子乘坐該趟車，在乘坐高鐵期間，乘務員發現劉某兒子沒有購買車票，經現場測量，孩子身高已明顯超出免票範圍。一開始，劉某仍拒絕補票，在乘務員詳細解釋了鐵路部門相關規定後，才不情願的給孩子補了票。

報導說，因補票問題與乘務員發生矛盾，劉某對乘務員產生了記恨。

在臨近徐州東站時，劉某帶著兒子下車，她將自己的推拉箱放置在車廂過道處。乘務員巡查時，發現了該推拉箱無人看管，在詢問其他乘客無果後，按照工作規定，乘務員將行李箱放置到車廂連接處的大型行李物品架上。

此時，車輛到站，劉某下車時發現自己行李不見了，乘務員問清情況後，返回行李架將推拉箱送出。劉某認為自己受到了乘務員的故意刁難，連續對乘務員掌摑和辱罵。

乘務員被打之後，立即報了警，而劉某已經帶著兒子離開了徐州東站。徐州鐵路公安處在確定劉某的違法行為後，隨即與其取得聯繫。

掌摑事件第二天，劉某來到徐州鐵路公安處東站派出所接受處理，劉某對自己毆打他人行為供認不諱，按照相關規定，劉某因涉嫌毆打他人被警方處以處行政拘留3天的處罰。

行李公安高鐵
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