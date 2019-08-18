「我張局長不讓進？」 陝西奧迪男闖會場被攔嗆警

2019-08-18 14:08 世界日報 中國新聞組／北京18日電



這些日子，豪車一直挑動著社會的敏感神經。前有重慶保時捷女車主打人耳光；後有北京勞斯萊斯女司機惡意堵住醫院急救通道……最新一起發生在陝西榆林定邊縣。該地舉辦晚會，一輛白色奧迪沒通行證無法進入會場，自稱「張局長」的人咆哮「張局長也不讓進？」，視頻曝光引發網友熱議「好大的官威」，縣紀委已介入調查。

網傳喊出「我是張局長」的張宏學，他的座車因為沒有通行證被攔下，他下車後對交警大擺官威。（視頻截圖） 分享 facebook

綜合媒體報導，13日當晚是定邊縣職工合唱大賽頒獎晚會，縣交警大隊民警接到指示安排在會場口執勤交管，沒有通行證的車輛一律不得入內。一輛白色奧迪車想要進入會場卻因為沒有通行證被攔下。

視頻顯示，車上一名自稱「張局長」的男子下車，對交警不客氣的說：「張局長也不讓進？那你明年不要來找我簽合同了。」跟隨張局長一同下車的人安撫他「走了走了」。張局長怒氣未消的問了執勤交警的名字，並拿出手機近距離拍攝員警留底，抱怨了幾句後便走路進入會場。

現場執勤的另一名交警證明確有此事，並指出該男子是縣人社局副局長張宏學。

「我爸是李剛」事件翻版

報導指出，張局長「好大的官威」引起網友不滿人民公僕態度竟如此囂張，不少網友馬上聯想到2010年「我爸是李剛」事件。河北大學生李啟銘酒駕撞死人，被攔下後竟稱：「我爸是李剛」。李剛時任保定市北市區公安局副局長，引起各界譁然。

在媒體轉發「張局長」視頻引起熱議後，網友紛紛留言嘲諷「明年真的沒必要找你簽合同了，因為你可能因此而卸裝了」、「張局長也要上熱搜了」、「最近被豪車女司機霸屏了，該輪到男司機扳回一局了」、「陝西官場就這個吊樣…根本沒把國家人民放在眼裡啊」。

對於人社局副局長張宏學是否涉及違紀，定邊縣紀委發表聲明已介入調查。

官媒質問張局長：被攔拍照想做啥？

中國新聞組／北京18日電

陝西榆林定邊縣人社局副局長張宏學以「張局長」身分嗆人，並貼臉對執勤交警拍照引發熱議。南方都市報署名評論質問張局長，「您的權力是用來要挾人的嗎？」、「對執勤人員批評斥責還拍照，真不知道人社局長想幹啥？」

面對「張局長」大擺官威的行為，該評論也不客氣的回擊「張局長」應該要做到為官低調。張局長既然是政府部門的官員，就要遵守相關的規定，沒有帶通行證「難道不可以通過電話跟裡面的領導幹部或者是工作人員說一聲嗎?」雖然身帶官職，難道「每一個人都應該認識你？見到你都需要點頭哈腰畢恭畢敬呢？」

評論指出，對於交警頤指氣使至拍照，彷彿意思是「我將你小子記在骨頭裡了，等遇到我你小子等著瞧」。如此小事就斤斤計較，把自己的權力先擺擺譜兒，難道張局長的思想難道沒有問題嗎？

視頻中提到「你明年不要來找我簽合同了」，該評論反問，政府工作為百姓服務，就算簽訂合同需要「張局長」簽字、蓋章，但也未必是一個人說了算數，也需要有一個法定的程序，不該以此權力來要威脅人。

評論最後提出「無論你想幹啥，百姓都希望你能夠放下官架子，好好地向當事人道個歉」，如今事件經媒體報導在網路發酵，不知道人社局局長會面臨怎麼樣的尷尬。並勸告「張局長同志，請長長記性吧」，好好地轉變思想，明白權為民用的道理。否則一點兒小事，或許會讓他吃不了兜著走。