性侵女童、壟斷工程…哈爾濱三兄弟淫亂斂財30億

2019-08-18 12:58 世界日報 中國新聞組／北京18日電



中國哈爾濱一位名叫李建的男子16年前犯下性侵女童案，但因李建的兄弟皆是國企高管，當時僅被罰5000元人民幣（約714美元）就草草了事。李氏三兄弟長期在地方上作威作福，不但壟斷當地八成電力工程市場，並聚眾淫亂、強迫他人吸毒、詐騙徵遷補償，直到日前被逮，涉案高達30億元人民幣（約4.2億美元）。

據長安街知事報導，李氏三兄弟的逮捕行動從去年就開始收網，大哥李偉任職國網哈爾濱供電公司副總經理，去年10月在三亞的別墅內被逮捕；小弟李桐為哈爾濱電力實業集團公司總經理，在哈爾濱某高級浴所內被抓獲；二哥李建則試圖從雲南偷渡出境，但被出租車司機舉報落網。除了三兄弟，該團夥有多達133人被逮捕，還有36名涉嫌包庇的公職人員也被調查。

報導說，三兄弟在哈爾濱經營「黃賭」行業，他們原為哈爾濱市道里區的電力安裝公司工人，因共同出資經營酒店、遊戲廳和洗浴等事業賺進大筆收入，並靠關係不斷升官。李偉手裡每年有近10億元人民幣（1億4270萬美元）的電力工程項目；李建與朋友一起開辦了民營電力工程公司，在哥哥的照顧下生意自然做得風生水起；李桐則接替了哥哥的職位，當上哈爾濱電力實業集團公司董事長。

三兄弟掌握哈爾濱市近八成的電力工程項目，除透過工程斂財，還收受其他公司2000多萬元賄賂。一名受害人說，「企業想要用上電，就得先過他們這一關」，如果不從，「李氏三兄弟就會安排打手，去工地打砸鬧事，將施工方直接趕出哈爾濱」。

報導說，李氏三兄弟靠「黃賭」攫取了大量利潤，在三亞、北京、深圳等地購置了135套房產，估值6億人民幣，名下還有96輛高級汽車，估值近1億元。警方初步核實，三人總涉案數額已逾30億元人民幣。

2003年，李建引誘吸毒並性侵一名未滿14歲的幼女，李偉則是唆使無知的幼女賣淫的主使之一，還威脅被害人父母噤聲，並勾結公職人員讓弟弟因「自首」而「從寬處理」從刑事犯罪降格為行政違法，罰了5000元人民幣就結案。目前，該案已經被專案組重新調查，當時涉嫌搓案的民警也已被依法拘留。