黑老大資產20億大公開… 1768年拉菲「喝1口1年工資」

2019-08-18 12:57 世界日報 中國新聞組／廣州18日電



1768年的拉菲你見過嗎？海南警方的微博、抖音等官方平台日前更新部落格，這次的視頻以「昌江『黑老大』黃鴻發20多億（約3億美元）的涉案資產大公開」為主題，一時間引發全國網友關注。該視頻僅在抖音上已排名近日最熱視頻第三名，播放量達2842萬左右。

南國都市報報導，視頻中，在一處廣場上停放著一排排保時捷、奔馳等豪車，主持人說：「這是豪車，奔馳加長版，車也是好車牌。」只見這些豪車中，車牌上不是「888」，就是「9999」等寓意吉祥的阿拉伯數字。據主持人介紹，視頻中是海南「10·26」掃黑除惡專案涉案贓物展示會，廣場上那一排排豪車都是專案組扣押的車輛。

此外，在一個房間的桌面上擺放著一些槍枝、子彈、大量銀行卡和存摺、價值不菲的玉白菜、價值數十萬的名表，以及至少10本房產證，隨便翻開一本存摺，裡面的金額有25萬至40萬元不等。

面對這些物品，主持人打趣道：「這塊玉叫『人生如意』，不過涉黑涉惡肯定涼涼；1768年的名酒拉菲，喝一口一年的工資。黑的油梨（花梨）起碼是50年以上的樹齡；超大象牙，這輩子都沒見過，很多名貴物品叫不上名字，涉案金額20多億……。」

據報導，今年1月6日，在省掃黑除惡專項鬥爭小組領導下，省公安廳從全省抽調警力，成功打掉昌江地區以黃鴻發為首的涉黑社會性質組織。以黃鴻發為首的黑社會性質組織，20多年來在昌江通過有組織地實施故意殺人、故意傷害、聚眾鬥毆、尋釁滋事、非法拘禁、非法持有槍支、開設賭場、非法採礦、強迫交易、敲詐勒索、放高利貸、拉攏腐蝕國家工作人員等違法犯罪活動，逐步擴大勢力範圍，樹立非法權威，牟取非法利益，壟斷該地區採礦、運輸、廢品收購、果蔬批發、餐具消毒、布草洗滌等行業，對當地經濟、社會、生活秩序和政治生態造成嚴重破壞。

截至8月7日，海南全省公安機關共偵辦黑惡犯罪團夥205個，凍結涉案資金折合人民幣約50.78億，按人口占比統計，查獲涉黑人數及資產數排名全國第一。

海南黑老大資產包括1768年的拉菲、豪車、玉器、陳年花梨木花雕作品、大象牙等。(取材自南國都市報媒體號) 分享 facebook

海南黑老大資產包括1768年的拉菲、豪車、玉器、陳年花梨木花雕作品、大象牙等。(取材自南國都市報媒體號) 分享 facebook