殺人、盜屍、炒屍 冥婚藏龐大黑色產業鏈

2019-08-18 07:38 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／報導



河南等地多個鎮近年「盜墓」案件頻傳，竊賊偷的不是墓裡的陪葬財物，而是女性屍體，目的是供買家為死去的親人「配陰婚」，甚至產生故意殺人、「鬼媒」等相關事件及行業。山村的古老習俗背後，隱藏了龐大的黑色產業鏈。

保護屍體 墳旁裝監視器

「下葬後不到100天，盜屍賊把母親屍體盜走」、「我同宗同族的一個爺爺老婆屍體也被盜了」、「人死了半年不到，屍體不見了」 、「咱們這裡發生這種事可多了，人（屍體）被偷去配陰婚了」。過去兩年，河南南陽市趙河鎮等地多具女性屍體被盜。法院判決書顯示，多起被盜女性屍體被非法「冥婚」。

這不是什麼小說裡的情節，而是真實事件。綜合報導，河南南陽市等地多個鎮過去兩年，多具女性屍體離奇失蹤，連老人家都不放過。當地村民為保護家人屍體，紛紛在親友墳墓安裝監視器，或改用水泥棺封死，增加防盜作用。

當地警方介入調查，拘捕犯人，少數村民幸運尋回親人遺體，但也有村民至今仍未尋回親人的遺體，傷心不已。經法院審判，涉案者遭以盜竊罪和侮辱屍體罪判刑。經調查，犯人背後的犯罪原因是偷屍體來用作「配冥婚」圖利。

由於冥婚市場的火熱，山西省洪洞縣村民為防止盜屍事件發生，便將先人屍骨埋到村子附近，漸漸形成了「墳墓圍村」的格局，目的只是為了能夠看顧屍體，更有甚者直接將墳墓修建在了村裡。

賣屍牟利 女子慘遭殺害

教民俗學的上海大學副教授黃景春表示，十年時間，他到過山東、山西、陝西等省市，他發現冥婚已成巨大市場，因此有人將冥婚當成商機運作，更有不法分子開始盜墓，甚至殺害女性，以賣屍獲得豐厚的收益。他說：「有犯罪分子意識到埋了很多年的『乾骨』不新鮮，且來歷不明，所以不是很值錢，於是他們就轉而去殺人，剛死女子的屍體價值最高，這其實是挺可怕的。」

2016年，有報導指出甘肅男子馬崇華曾將兩名患有精神疾病的女子從家中騙走後殺害，再跨省將屍體賣到陜西榆林配冥婚。黃景春坦言，當人們越致力於做冥婚，買賣市場就會越加繁榮，而在有利可圖之下，便是不斷的犯罪，最終致力於做冥婚的人又會被這冥婚所累。

黑色產業 三類鬼媒牽線

冥婚又稱陰婚，是指為死了的人找配偶，避免祖墳裡出現形單隻影的孤魂。香港01報導，配冥婚的對象除了剛過世且尚未結婚的男性外，還有已經去世多年但生前同樣沒結婚的人。多數情況下，冥婚以男方家庭為主導，通過中間人尋找到合適的女性死者，在付給女方家庭約定的「聘禮」之後，擇日為兩人合葬完婚。

黃景春指出，冥婚可以追溯到殷商時期，歷史非常悠久，且覆蓋範圍也非常廣泛。從2003年開始，一到寒暑假，他便會跑到冥婚盛行的省市縣城，提兩瓶酒、拉著當地知名的風水先生或者能說上一兩句的村民，談冥婚儀式。現在興辦冥婚的地區主要集中在山西臨汾、大同、長治、呂梁等地和陝西榆林，山東、浙江等地也還有，但不多。

找冥婚對象的過程大抵如此：由男女雙方的家長主動，絕大多數冥婚都是由男方主動，因市場上男多女少，所以女方多是待價而沽。

由於「市場」漸夯，也形成了一條「黑色產業鏈」，擔任中間人的「鬼媒」就是其一。在黃景春的調查中，鬼媒通常有三類人，第一類是與死者家相熟的人，比如親戚、鄰居、朋友，他們會通過自己的人脈幫忙打聽；第二類是風水先生，由於他們常年處理喪葬事宜，獲得屍源消息的渠道也非常多；第三類是專門從事為死者配對的鬼媒，鬼媒多和造墓者、喪葬鼓樂、棺材店老闆、醫院太平間管理人員相熟，這是他們獲得消息的重要來源。鬼媒牽線和前兩類最大的不同就在於非常強的盈利目的。

冥婚現場 上午喜下午喪

在找到滿意的女屍後，接下來就是通過中間人與女方議價，議價談論的主要內容就是「聘禮」額度，也有人家提出特殊要求，比如還要給女兒買新衣服或者新棺材之類；議價完成，便由風水先生擇日，男方在選定的那天過來抬走女屍。

冥婚的「婚禮」現場，據描述，「誰也不會把女屍抬到家裡，都是在外面另搭靈棚」，上午是婚禮，掛的都是紅彤彤的喜布，下午葬禮場面就換成了黑白色。「和活人結婚典禮的歡慶不同，冥婚沒有人談笑，大家都是比較悲傷的，即便是上午的婚禮也高興不起來。」

根據描述，很多時候女方家人並不會出席冥婚婚禮，「男方把女屍抬回去就算完了，就是賣了嘛。」但也有捨不得的人家，他們認為結了冥婚後和男方就算是親家了，兩家會商定婚禮後以親戚的方式走動。

針對的冥婚習俗，網友留言稱，「 這麼頻繁的發生，利益鏈可想而知有多大」、「 我就在山西，這邊的陰婚確實現在還存在」。

高學歷上乘「鮮屍」 「聘禮」可炒至15萬

中國新聞組／整理

上海大學副教授黃景春近15年的田野調查發現，冥婚在山東、山西、陜西等省市已形成龐大的市場，在供需不平衡的情形下，女屍價格一路上漲，「優質女屍」的「聘禮」甚至高達15萬元人民幣（約2.1萬美元）。

女性病危 喪子家庭「搶購」

新聞晨報報導，山西一家縣級醫院的停屍間兩年前很少有女屍，因為一旦有年輕女性病危的消息傳出，當時便會引來十幾個喪子家庭的爭搶，女方家人就會從中挑選出價最高的，待該女性死亡後，便由男方直接抬走配陰婚。

當地一位風水師傅表示：「姑娘一旦不行了，消息就會被傳出去，總有人愛操這份心，有女方的親戚也有醫院的工作人員，不擔心沒人要的。」

年齡樣貌背景 影響價格

黃景春表示，女屍一般可分為三類，第一類「鮮屍」是指剛剛死去並未下葬的女性；第二類「濕屍」是指已經死去一段時間，但尚未化成骨的女性；第三類「乾屍」是指死去多年只剩下骨頭的屍體，而屍體的新鮮程度和去世時的年齡，是影響價格最重要的兩個因素。

地方冥婚市場對女屍的需求增加，報導指出，據山西臨汾市一位鬼媒表示，當地「鮮屍」的價格以8萬元為標準，「濕屍」和「乾屍」呈梯度下降，前者約5萬元，後者約2萬元。在這基礎上，死亡時的年齡、家庭背景、教育程度、容貌等因素亦被考慮在內，價格也隨之小幅上漲或者下降。若死去的時間、年齡、樣貌、學歷、家庭背景等方面都是上乘的，女屍可以賣到15萬元。

此外，黃景春表示，地域性也決定女屍價格的平均水平，「陝西、山東、河北邯鄲唐山一帶價格不高，最高的就是山西。」