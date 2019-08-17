為了金馬獎…北京白雲觀被舉報「反動」

2019-08-17 16:41 世界日報 中國新聞組／北京17日電



陸道士紀錄片金馬不退賽，北京白雲觀遭控未切割。 海鵬影業 分享 facebook 中國電影「少年問道」不顧官方禁令，堅持報名金馬獎，拍攝地點之一的北京白雲觀，遭中國「網紅道士」梁興陽舉報缺乏「政治意識」、沒有「畫清界線」。白雲觀則反問，如果紀錄片拍攝是從白雲觀出發，就認為是白雲觀拍的，那麼從北京出發，是不是就是北京市拍的？

中央社報導，中國電影局日前公開表示，暫停中國電影與人員參加今年的第56屆金馬獎，但電影公司15日發布新聞稿表示，中國紀錄片「少年問道」至今仍一本初衷，堅持報名金馬獎，也是目前唯一公開表態參賽的中國電影。

「少年問道」是由中國女導演朱昱執導、掌鏡，記錄中國道教學院的四名青年道士李寧、王理一、任崇誠及姚上硯效法道士「全真邱祖」的慈悲大愛，以徒步乞行方式自北京白雲觀費時15天走到山東棲霞太虛宮。

具有西安長安區政協委員身分的道士梁興陽，15日起在微博發表多篇文章，質疑北京白雲觀，至今未與紀錄片畫清界線，「在大是大非的問題上沒有一點覺悟，根本就沒有把國家認同和國家法律放在心裡」，「國旗升在了道觀，卻沒有在他們心中升起」。

北京白雲觀管委會委員、道長陳理真15日在微博反問，如果紀錄片拍攝是從白雲觀出發，就認為是白雲觀拍的，那麼從北京出發，是不是就是北京市拍的？

為此，梁興陽昨日在微博上傳多張陳理真過去的留言截圖，舉報陳理真曾說台灣保留傳統中國文化較佳、「希望台灣解放大陸」等言論。

報導指出，梁興陽並要求道教協會及中國國家宗教局、統戰部對北京白雲觀住持李信軍以及陳理真的「反動言論」進行徹查。

先前多家台灣手搖飲料店近日深陷「被台獨」風波，部分中國網友便發現，不少舉報者均具營利性質，有「發愛國財」的嫌疑。

公開資料則顯示，梁興陽長期經營社群媒體帳號，凡要透過微博向他私訊提問，均須支付人民幣99元。此外，梁興陽在2015年左右便與白雲觀人士因網路發言多有論戰。