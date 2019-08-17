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閉門整改10天 喬家大院重開門票約降兩成

2019-08-17 11:28世界日報 中國新聞組／北京17日電

被摘掉5A級景區牌子後又經歷了十天閉門整改的山西「喬家大院」，於17日上午重新開館恢復運營。中新網報導，凌晨1時許，記者查詢「山西喬家大院」訂票微信公眾號及「美團」、「攜程」訂票平台確認，此前備受各界關注的喬家大院門票價格調整問題有了定論：成人票價格從原來的138元下調為115元（打8.3折），半票(學生、兒童、老人)價格對應確定為58元。

據報導，7月31日，山西省晉中市祁縣5A級景區喬家大院被文化旅遊部摘牌。8月6日，祁縣官方宣布，從8月7日開始，喬家大院景區暫停運營十天進行集中整改。

同日，祁縣政府副縣長董永興在新聞發布會上介紹了喬家大院整改方案，對照文化旅遊部檢查組提出的問題，共歸類6個方面、33項突出問題和自查的4個方面、12項問題共45條問題進行整改。

報導稱，被「摘牌」前，喬家大院景區門票價格為每人138元，遊客普遍反映門票價格過高。對此，8月6日當天，祁縣相關部門稱正在進行研究，具體價格標準將於再次開館之前向社會公布。

喬家大院是清代商人喬致庸的宅第，共分6個大院，內套13個小院，有313間房屋，不僅承載著厚重的晉商文化，更被譽為「北方民居建築的一顆明珠」。1991年，因為一部電影《大紅燈籠高高掛》，喬家大院開始走入世人視野；2006年，又因為同名電視連續劇《喬家大院》在中央電視台播出而廣為人知。

票價喬家大院景區公眾號
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