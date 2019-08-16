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廣州白雲區有個「哪吒村」 因動畫電影走紅

2019-08-16 22:02聯合報 記者林宸誼╱即時報導

龍環里牌坊附近小廣場一側畫著哪吒鬧海。圖/南方都市報
龍環里牌坊附近小廣場一側畫著哪吒鬧海。圖/南方都市報
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伴隨著陣陣轟隆聲，一架架飛機在白雲區漢塘村村民頭上起起降降，這個距離廣州白雲國際機場直線距離僅1公里的村莊，100多年來供奉哪吒為守護神，近期又因為動畫電影「哪吒之魔童降世」而走紅網路。

南方都市報報導，漢塘村位於流溪河畔，西與廣州白雲國際機場相鄰，早在明初，附近村落的村民就遷居於此，如今已經發展到約8000名村民的人口規模，是白雲區人和鎮最大的村落。

哪吒成為漢塘村村民心中的守護神，源於100多年前的一個傳說，傳說當年流溪河決堤，漢塘村的交通要道龍環里前一片汪洋，一名年輕的村民撿到一尊哪吒塑像，因為害怕，他把塑像扔進水裡，但沒過多久，塑像又漂回來，如此反覆幾次，最後一名年長的村民撿起，並與村裡長輩商量把哪吒塑像留在村裡。

後來，哪吒神像被重塑，升座在龍環里門樓裡，村民期盼哪吒能鎮治水患，保佑一方平安。

作為村中供奉哪吒塑像的地方，「龍環里」門樓一度被拆除，2009年重新修葺，現在每逢初一、十五，村民都會來上香祈福。

門樓對面小廣場的一堵磚牆上，一幅高三公尺的「哪吒鬧海」圖引人注目，圖中哪吒威風凜凜地騎在龍上，漢塘村老年協會會長李均良表示，最近來門樓參觀的人很多。

農曆三月初六，是傳說中哪吒的三個誕辰之一，漢塘村每年都會舉行隆重的哪吒誕活動，一位李姓村民表示，「哪吒誕」的盛況，比春節還要熱鬧，從三月初三到初七，村裡搭起戲台，讓村民免費看粵劇大戲，哪吒正誕那天下午，醒獅走街串巷為村民祈福，在村老年協會的主持下，村中大擺筵席，免費宴請村裡的老人。

漢塘村供奉的哪吒像。圖/南方都市報
漢塘村供奉的哪吒像。圖/南方都市報
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動畫電影漢塘村
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