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世界摩托車越野錦標賽9月首次登陸上海 決選年度總冠軍

2019-08-16 16:03聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中國今年9月將在上海首次舉辦世界摩托車越野錦標賽中國站賽事。記者戴瑞芬攝影
中國今年9月將在上海首次舉辦世界摩托車越野錦標賽中國站賽事。記者戴瑞芬攝影
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世界摩托車越野錦標賽MXGP首次登陸上海，9月13至15日將在南上海杭州灣的奉賢新建的國際越野賽車場舉行。

MXGP中國站雖是中國首次舉辦，也是2019年度的收官之戰,將決選出全年度的總冠軍車隊和車手。

大陸國家體育總局和上海市政府今日舉行新聞發佈會，宣布9月將有來自22個國家的33支車隊，70名車手參加比拼。預計將吸引全球億萬車迷關注。

這也是上海繼F1賽車、網球大師賽、斯諾克大師賽之後，又一次舉辦國際頂尖賽事。

左為中國錦標賽冠軍許健豪，代言MXGP中國站賽事，右為國際摩托車運動聯合會主席V...
左為中國錦標賽冠軍許健豪，代言MXGP中國站賽事，右為國際摩托車運動聯合會主席Vito Lppolito。記者戴瑞芬攝影
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