親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

注射「神藥」卻癱瘓 中國爆80多人受害

2019-08-16 15:59世界日報 中國新聞組／北京16日電

王占群一家為了給劉芸治病，已花費30多萬元費用。 圖擷自南方都市報
王占群一家為了給劉芸治病，已花費30多萬元費用。 圖擷自南方都市報
分享
近日多位病患在醫院被注射了神經節脂藥物，並在用藥後幾天之內癱瘓。由於神經節脂藥物在國外傳出多起可能導致急性炎症性脫髓鞘性多發性神經病（又稱吉蘭-巴雷綜合征）病例，不少國家已經下架，但在中國仍被奉為「神藥」且銷量驚人，目前僅被重點監控。患者家屬呼籲全面整治，讓這種害人藥物徹底消失。

南方都市報報導，受害人劉芸近期到河北醫科大學第四醫院東院區做了甲狀腺切除手術，第二天突然癱瘓，醫師確認劉芸患的是藥物誘發的吉蘭-巴雷綜合徵(即急性炎症性脫髓鞘性多發性神經病，也譯為格林-巴利綜合徵)，禍首極可能是神經節脂。劉芸治療已花費30多萬元費用。

吉蘭-巴雷綜合徵是一種脊神經和周圍神經的脫髓鞘疾病，病情危重者會出現四肢完全性癱瘓，生命受到威脅。

在此之前，2018年，張帆因交通事故胳膊受傷就醫，兩度注射「神經節脂」後病情加重，也確診為吉蘭-巴雷綜合症，前後治療也花了30多萬元。張帆兩個月前被人拉進一個80多人的吉蘭-巴雷患者群，才知群裡成員也都是在醫院被注射了神經節脂後癱瘓。

北京某三甲醫院神經科主任表示，該藥物治療腦卒中等急慢性腦血管疾病、老年性痴呆、顱腦外傷、脊髓損傷等原因引起的中樞神經損傷等，臨床上神經科的醫生基本不用這個葯。因這款藥既沒有有效的證據證明其療效，也沒有有效的證據證明其安全性。

報導指出，多家中藥上市公司均涉及神經節脂相關藥品的生產，銷量超過數十億元。步長製藥證券辦表示，步長製藥已修改神經節脂藥物說明書並作出了相關提示。

神經節脂目前是中國重點監控用藥，原國家食品藥品監督管理總局(CFDA)於2016年要求在說明書中增加可能與吉蘭-巴雷綜合症病例相關的警示。但受害家屬均不知情。劉芸的丈夫王占群表示，希望相關單位整治，讓這種害人藥物徹底消失。

北京同仁京苑醫院院長馬森寶及北京大學醫學部衛生法教研室副主任王岳都認為，應儘快建立藥品不良反應補償救濟機制。

安全疑慮 多個國家禁用

「神經節脂」全稱為單唾液酸四己糖神經節脂(GM1)，主要用來治療腦血管疾病導致的神經功能缺損與腦外傷之後引起的相關症狀。90年代就有不少國家因為藥物潛在的嚴重不良反應而做出「撤市」決定。

對神經節脂藥物安全性的擔憂，最早是義大利醫師提出。1993年，意大利學者Gianluca Landi等指使用外源性神經節脂的患者發生格林巴利綜合徵的機率增加了200倍。神經節脂藥物在中國銷量驚人，臨床上使用廣泛，覆蓋神經內科、神經外科、兒科等多個領域。

北京大學醫師中藥

相關新聞

世界摩托車越野錦標賽9月首次登陸上海 決選年度總冠軍

2019-08-16 16:03

幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

2019-08-16 12:59

漢十高鐵聯調聯試 年底建成

2019-08-16 02:13

福建古田／請香接火 促民俗文化傳播發展

2019-08-16 02:10

福建古田／順天聖母 陳靖姑傳奇

2019-08-16 02:10

福建古田／陳靖姑信俗 台灣廣泛流傳

2019-08-16 02:08

福建古田／臨水宮 祀典臨水夫人陳靖姑祖廟

2019-08-16 02:07

兩岸關係陷入緊繃 中元「搶孤」交流也停擺

2019-08-15 20:49

大陸在美國生產的首批地鐵列車 波士頓正式上路

2019-08-15 19:33

從一個大陸「24.8元人民幣的便當」來看台灣便當族的幸福時光

2019-08-15 16:05

古樁蠟梅盆景 名列國家地理標誌保護產品

2019-08-15 14:54

美都鄢陵縣 美哉花博園

2019-08-15 14:53

72道工序 金鼎鈞窯揭開鈞瓷製作面紗

2019-08-15 14:53

神垕古鎮 中國鈞瓷之都

2019-08-15 14:51

陸十大城市月薪排名公布 京滬深穗排前四

2019-08-15 13:31

非洲豬瘟肆虐豬價月漲7.8% 3年來最高

2019-08-15 12:27

8歲女童天天喊肚疼 原來是媽媽貼心小動作惹禍

2019-08-15 11:17

死者肝腎被醫護賣掉 涉「假捐獻」侮屍罪6人被捕

2019-08-15 11:07

神農架秘境 尋野人見孫悟空！

2019-08-15 02:17

白鶴灘水電站 左岸機組完工

2019-08-15 02:16

規模位置沒縮水 上海書展「樂讀台灣」卻沒了

2019-08-15 00:11

世界最美的書 「老行當」古味吸睛

2019-08-15 00:07

上期所紀委書記胡坤 死因神祕引發揣測

2019-08-14 17:25

三星官網未把台灣列中國 張藝興指「模糊中領土」解約

2019-08-14 16:49

名牌們被指「不尊重中國領土」 官媒：不是道歉可了結

2019-08-14 16:47

抖音炫耀載「5個老婆」出遊 遭舉報超載被罰款

2019-08-14 16:38

「奶茶妹妹」赴劍橋留學 再傳與劉強東離婚

2019-08-14 15:46

香港機場鬧哄哄 深圳機場可取而代之？

2019-08-14 14:02

超強大蘋果手機沉河底三年 當年情侶已成夫妻

2019-08-14 11:56

浙江名校畢業生開發賭博軟體 涉案逾4千萬人幣

2019-08-14 11:52

迪士尼禁帶外食…無理亞洲條款 栽在一包零食？

2019-08-14 11:00

鄭萬鐵路河南段 開通倒數

2019-08-14 01:41

京台青年科學家論壇 聚焦防災減災

2019-08-14 01:41

福建茶園 打造生態旅遊

2019-08-14 01:38

城市「炎值」爆表 催出避暑新趨勢

2019-08-14 01:38

廣州海關申報用App 省時一半

2019-08-14 01:37

保護森林、濕地 長江三峽設「林長」

2019-08-14 01:37

河南許昌／鈞窯故鄉 一窺文化之美

2019-08-14 00:30

河南許昌／孔家青藍釉 劃時代技藝

2019-08-14 00:27
看更多

熱門文章

香港今起連3天大型示威 北京密切注意

2019-08-15 23:42

香港首富李嘉誠再引《黃台瓜辭》 籲停止暴力

2019-08-16 08:48

影／成龍喊話挺中國 網友翻64舊照「時空打臉」

2019-08-15 17:55

多家港媒刊登「一個香港市民李嘉誠」廣告 聲明反對暴力

2019-08-16 09:06

新葬女屍頻傳失蹤...山村古老習俗 隱藏龐大黑色產業鏈

2019-08-16 11:00

約會遭嫌「這麼胖還吃冰淇淋」 她拿剪刀狂刺男友到死

2019-08-16 12:34

赴港機場訪示威者 日本10歲女孩：想了解真相就與當事人對話

2019-08-16 09:25

反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」

2019-08-16 10:37

影／武警蓄勢待發！外媒直擊數千人集結深圳操演

2019-08-15 17:48

陸媒：羅冠聰煽動罷課 自己卻飛去美國讀書

2019-08-15 19:12

3大示威前夕 港府提前「派糖」

2019-08-16 00:18

幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

2019-08-16 12:59

中國駐德大使：香港局勢若失控 中央將接手

2019-08-16 07:26

美對陸3000億美元商品加徵關稅 中方將反制

2019-08-15 18:06

近萬香港中學生表態參與罷課 擬9月2日起每周一罷

2019-08-16 13:31

「不想看到中國殘暴鎮壓」 川普提議習近平見香港示威者

2019-08-15 22:52

中國外交部駐港公署：英國無權干預香港事務

2019-08-15 19:30

港人進陸遭解鎖手機 示威照片強迫刪除

2019-08-16 00:26

法新社：中國武警在深圳一座體育館操練

2019-08-15 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top