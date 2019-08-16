注射「神藥」卻癱瘓 中國爆80多人受害

2019-08-16 15:59 世界日報 中國新聞組／北京16日電



王占群一家為了給劉芸治病，已花費30多萬元費用。 圖擷自南方都市報 分享 facebook 近日多位病患在醫院被注射了神經節脂藥物，並在用藥後幾天之內癱瘓。由於神經節脂藥物在國外傳出多起可能導致急性炎症性脫髓鞘性多發性神經病（又稱吉蘭-巴雷綜合征）病例，不少國家已經下架，但在中國仍被奉為「神藥」且銷量驚人，目前僅被重點監控。患者家屬呼籲全面整治，讓這種害人藥物徹底消失。

南方都市報報導，受害人劉芸近期到河北醫科大學第四醫院東院區做了甲狀腺切除手術，第二天突然癱瘓，醫師確認劉芸患的是藥物誘發的吉蘭-巴雷綜合徵(即急性炎症性脫髓鞘性多發性神經病，也譯為格林-巴利綜合徵)，禍首極可能是神經節脂。劉芸治療已花費30多萬元費用。

吉蘭-巴雷綜合徵是一種脊神經和周圍神經的脫髓鞘疾病，病情危重者會出現四肢完全性癱瘓，生命受到威脅。

在此之前，2018年，張帆因交通事故胳膊受傷就醫，兩度注射「神經節脂」後病情加重，也確診為吉蘭-巴雷綜合症，前後治療也花了30多萬元。張帆兩個月前被人拉進一個80多人的吉蘭-巴雷患者群，才知群裡成員也都是在醫院被注射了神經節脂後癱瘓。

北京某三甲醫院神經科主任表示，該藥物治療腦卒中等急慢性腦血管疾病、老年性痴呆、顱腦外傷、脊髓損傷等原因引起的中樞神經損傷等，臨床上神經科的醫生基本不用這個葯。因這款藥既沒有有效的證據證明其療效，也沒有有效的證據證明其安全性。

報導指出，多家中藥上市公司均涉及神經節脂相關藥品的生產，銷量超過數十億元。步長製藥證券辦表示，步長製藥已修改神經節脂藥物說明書並作出了相關提示。

神經節脂目前是中國重點監控用藥，原國家食品藥品監督管理總局(CFDA)於2016年要求在說明書中增加可能與吉蘭-巴雷綜合症病例相關的警示。但受害家屬均不知情。劉芸的丈夫王占群表示，希望相關單位整治，讓這種害人藥物徹底消失。

北京同仁京苑醫院院長馬森寶及北京大學醫學部衛生法教研室副主任王岳都認為，應儘快建立藥品不良反應補償救濟機制。

安全疑慮 多個國家禁用

「神經節脂」全稱為單唾液酸四己糖神經節脂(GM1)，主要用來治療腦血管疾病導致的神經功能缺損與腦外傷之後引起的相關症狀。90年代就有不少國家因為藥物潛在的嚴重不良反應而做出「撤市」決定。

對神經節脂藥物安全性的擔憂，最早是義大利醫師提出。1993年，意大利學者Gianluca Landi等指使用外源性神經節脂的患者發生格林巴利綜合徵的機率增加了200倍。神經節脂藥物在中國銷量驚人，臨床上使用廣泛，覆蓋神經內科、神經外科、兒科等多個領域。