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怎麼辦到的？幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

連夜大雨加地震...名間鄉土石流居民逃生 公雞不離守窩旁

幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

2019-08-16 12:59聯合新聞網 綜合報導

大陸有幽靈員工兩年來只出勤23天。 示意圖／ingimage
大陸有幽靈員工兩年來只出勤23天。 示意圖／ingimage
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工作錢多事少離家近是許多人的夢想，大陸蘇州近日出現一起「幽靈員工」詐領薪資的案件，該名員工2年前應徵後錄取，兩年來只上了23天班，卻每天都有打卡記錄，公司報警後循線逮人，發現該女竟非法獲得12萬人民幣（約新台幣53.6萬元）的薪資。

根據《和訊網》報導，一名溫姓女子在2016年8月應徵烘烤車間操作員的工作，並順利錄取，在同月19日到職上班，而溫女的韓姓丈夫過去也曾在同一間公司任職，但韓男風評並不佳，同事多認為他是個「無賴小混混」，不僅好吃懶做，還曾打架鬧事遭警方拘留。

溫女拜託韓男，向劉姓主管賄賂，讓她可以掛空職、照領薪，溫女不需出席上班，卻一樣可以領薪水，韓男也上網買了「指紋模」，讓妻子按下紀錄，拜託在同公司上班的表哥，每天早上順便替溫女打卡，於是溫女到職2年來僅出勤23天，卻可天天都有打卡記錄。

該事碰巧被一名周姓同事發現，為封口韓男也協助周男偽造出勤紀錄。不只如此，韓男甚至還為溫女、周男偽造加班單，由劉姓主管上呈批准，以便增加收入。

劉姓主管2018年3月調至其他分公司時，也交代心腹張姓課長繼續協助，報導指出，溫女在2016年8月到2018年12月這段期間，僅出勤23天，公司紀錄卻顯示她為全勤，也讓她因此領到12萬人民幣的薪水，周男則是在2016年8月至2018年3月，領了7萬人民幣（約新台幣31.3萬元）的薪資。

不料，蘇州警方在2018年底偵辦一起職務侵佔案件時，恰好發現該公司有幽靈員工，隨即通知公司內部調查，公司調查後發現溫女與周男出勤狀況與打卡記錄不符，甚至全辦公室沒有人認識兩人。目前涉案的5人均遭逮補，侵占總金額多達20萬人民幣（約新台幣89.4萬），全案調查中。

薪資幽靈

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