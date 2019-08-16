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漢十高鐵聯調聯試 年底建成

2019-08-16 02:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

據中國中鐵電氣化局披露，湖北武當山腳下的首條高鐵—漢十高鐵丹江口至十堰區段接觸網15日完成熱滑試驗。

至此，漢十高鐵全線接觸網熱滑試驗完畢，接下來將開展為期3個月的聯調聯試。該條高鐵預計年底建成，屆時武漢到十堰的時間將縮短至2小時以內

中新社報導，漢十高鐵由湖北省武漢市至十堰市，正線全長約399公里，共設車站12座，武漢至孝感段為每小時250公里的城際鐵路，孝感到十堰段為每小時350公里的高速鐵路。

據中國中鐵電氣化局漢十項目負責人表示，高速列車的動力是高壓電，而電力輸送依靠列車上的受電弓與接觸網導線接觸。熱滑試驗主要就是帶電情況下對受電弓與接觸網「弓網系統」等進行檢測，聯調聯試期間還將採用高速檢測列車等測試設備，對沿線的軌道、路基、橋梁、接觸網、供變電、通信、信號、運營調度、異物侵限監測等各系統進行綜合測試，並依據測試結果對系統進行調整，直至各個系統以及整體滿足高鐵安全穩定運行的要求。

漢十高鐵是武漢至西安客運專線的重要組成部分，也是京廣高鐵與滬漢蓉高鐵、福銀高鐵的對接點，更是溝通華中與西北地區的戰略大通道。

據透露，該高鐵預計年底建成，屆時武漢到十堰的時間將縮短至2小時以內，實現「武漢城市圈」與「襄十隨城市群」的對接，遠期實現武漢至西安快速通道，對推動西北與華中地區發展具有重要意義。

高鐵列車

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