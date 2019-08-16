福建古田／順天聖母 陳靖姑傳奇

2019-08-16 02:10 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福建古田報導



陳靖姑母親葛太夫人殿，台灣小琉球金山寺捐獻。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 作為聞名海內外的「婦幼保護神」，順天聖母、臨水夫人陳靖姑的信仰史，歷經唐宋元明清等朝代，至今已有1200多年。千百年來，陳靖姑信俗從其發祥地福建古田縣向海內外輻射，目前全球凡有福建華人生活的大多數地區，幾乎都有順天聖母、臨水夫人的信仰。

據典籍史料記載，陳靖姑生於唐大曆二年（西元767年），卒於唐貞元六年（西元790年），福州倉山下渡人，小名陳十四。福建省民間稱她為娘奶、奶娘、夫人奶、臨水夫人、臨水陳太后、順天聖母等。

陳靖姑英姿颯爽，手持七星劍、龍角法器。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 據「閩都別記」、「福州府志」等資料記載，陳靖姑的父親陳昌曾為朝廷戶部郎中，辭官後在福州經商，與福州一退隱知府之女葛氏結婚。葛氏善巫術，陳靖姑受家庭影響，13歲去福州閭山學法（閭山為道教秘境，相傳在福州閩江底)，拜許真人為師，學得設礁法、驅虎斬蛇、封山破洞、斬妖捉怪、醫病卻瘟、解厄除災等奇門遁甲法術，15歲學成歸來。

陳靖姑18歲時，嫁給古田縣臨水村明經貢士劉杞為妻。相傳陳靖姑一生俠肝義膽，先後在閩江流域及閩北諸地施醫救產，除惡安良，扶危濟難。24歲那年，福州古田一帶大旱，陳靖姑身懷六甲，不顧安危，毅然前往古田大橋臨水施法祈雨抗旱。幾經險惡環境，終至難產而死，年僅24歲。

她臨終前起誓：「吾死後，不救世人產難，不神也。」陳靖姑欲救世人產難的誓言令人動容，她也漸漸成為百姓心中的女神。陳靖姑去世兩年後，鄉民感其事蹟，在她為民獻身的大橋臨水村（今古田縣大橋鎮）修建專門用於奉祀的宮廟「臨水宮」。

唐末五代，閩王王審知賜予「三十六婆官」，樹碑紀念。陳靖姑信俗文化起源於唐代，傳播於宋元，興盛於明清，歷代朝廷對陳靖姑共有30多次詔封。

相傳南宋淳祐年間（西元1241－1252年），宋理宗無皇子，聽說古田的女神陳靖姑專管民間生育，皇帝便派人前往臨水宮，祈求保佑皇后早生太子，一年後果然皇后懷孕。可後來皇后難產，陳靖姑運氣用法到後宮，很快幫助皇后生下了太子。皇帝大悅，為表彰陳靖姑救駕顯靈，遂封陳靖姑為「順懿夫人」，賜封臨水宮為「順懿廟」。同年，朝廷詔書古田知縣洪天錫，全面修繕擴建臨水宮。

臨水宮祖廟殿內，陳靖姑種種傳說事蹟圖。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

傳說清代乾隆帝妃子生產，有陳靖姑幫助，朝廷封陳靖姑為「陳太后」；清咸豐年間，朝廷又加封她為「順天聖母」。

陳靖姑信俗文化，已列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。據不完全統計，全世界的順天聖母宮觀有5000多座，全球的陳靖姑臨水文化信仰者逾億人，遍及20多個國家地區。