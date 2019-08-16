福建古田／請香接火 促民俗文化傳播發展

2019-08-16 02:10 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福建古田報導



臨水宮祖廟附近的順天府，供奉陳靖姑夫婿劉杞祖廟。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 每年除夕至元宵節，到臨水宮朝拜陳靖姑，舉行「請香接火」儀俗，是目前福建乃至大陸江南地區，最有影響的一種民間信仰民俗活動形式。

「請香接火」是陳靖姑女神信仰中最隆重的儀俗，包括：下馬安奉、請神獻供、起馬回鑾等一系列複雜的禮儀程式和慶典儀式。在正殿舉行的最重要科儀「起馬供」，包含角時、灑淨、勸酒、獻供、開閭山門、度橋、發兵、取火、討聖筶、出殿十個內容，歷時一個多小時。

此俗約起於宋，盛於明清，近千年香火不斷。請香接火儀隊通過古田臨水宮這一有強大包容性的文化空間，展示各地不同流派的道教科儀、民間音樂、戲曲舞蹈、傳統武術、民間曲藝等文藝形式，表達民眾迎聖火祈福祉求平安的願望，促進民俗文化的傳播與發展。

據古田縣臨水宮管理委員會主任韓真介紹，古田臨水宮作為分布海內外各地臨水宮的祖廟，信眾遍及世界各地，主要分布在福建、浙江、江西、廣東、湖南、台港澳地區，以及東南亞等華人聚居地，信眾多達上億人。

韓真指出，由於信眾前來進香朝拜和旅遊觀光人數眾多，原來祖廟場地早已不敷容納，再加上為保護祖殿國家非物質文化遺產國寶，福建決定以臨水宮祖廟為核心，規劃用地1562畝，擴建為國家5A級古田臨水宮景區，努力將古田臨水宮祖廟打造成為「世界陳靖姑信俗文化中心」。