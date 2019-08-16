福建古田／陳靖姑信俗 台灣廣泛流傳

2019-08-16 02:08 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福建古田報導



古田舉辦臨水宮祖廟順天聖母陳靖姑金身巡遊台灣活動，繞境全台。 圖／本報古田傳真 分享 facebook 由於福建移民台灣人數眾多，早在明朝宣德年間，台灣高雄縣大社鄉三奶村就有村民集資建設「三奶壇」，供奉女神陳靖姑。明末鄭成功率眾入台，陳靖姑信俗開始興盛；清朝中後期，隨著福建先民大量遷入台灣墾荒，移居台灣的古田人也逐漸增多，陳靖姑信俗在台灣廣泛流傳。

據統計，陳靖姑信俗在台灣分布廣泛，目前奉祀順天聖母臨水夫人陳靖姑為主神的宮廟有400多座，較著名的有宜蘭羅東爐源寺、台中龍井監修宮、桃園中壢鳳儀宮等；配祀臨水夫人陳靖姑神位的宮廟達1000多座。

兩岸陳靖姑信俗文化交流始於清乾隆年間，古台兩地出現了以宗教和商賈為特徵的兩地民間文化和商貿交流，成批台灣香客到古田臨水宮祖廟進香。

祖廟的梳妝樓，高雄草衙臨水宮住持張宏圖家族捐建。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

從上世紀80年代開始，古田與台灣以陳靖姑信俗文化為主題的交流聯繫，進入一個新高潮。1983年，在台古田鄉親第一次組團到臨水宮進香，在台灣陳靖姑信眾中產生了極大影響。上世紀末，古台陳靖姑信俗文化交流，從單向往來朝雙向互動轉變，開啟古田臨水宮組團赴台考察陳靖姑信俗文化的先例。

1999年，應台灣白河臨水宮邀請，臨水宮管委會一行5人首次出訪台灣，考察陳靖姑信俗傳播情況。2008年，台灣民俗進香團一行316人首次通過直航的方式，從馬祖福澳港直航福建寧德港下白石碼頭，到古田臨水宮祖廟朝拜。

2009、2014年，古田縣先後舉辦臨水宮祖廟順天聖母陳靖姑金身巡遊台灣活動，繞境全島，參拜金身的信眾數十萬人，在台灣掀起了陳靖姑文化交流的熱潮。同時，每年除夕到正月十五，臨水宮請香接火儀式，台灣信眾都會集體組團前來祖廟。台灣信眾也大力捐建祖廟，像祖廟的梳妝樓，就是由台灣弟子、高雄草衙臨水宮住持張宏圖家族捐建。