福建古田／臨水宮 祀典臨水夫人陳靖姑祖廟

2019-08-16 02:07 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福建古田報導



陳靖姑被譽為救產、護胎、佑民的「婦幼保護神」。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 福建寧德古田縣的臨水宮，是祀典臨水夫人陳靖姑的祖廟；此廟是一座風格別緻的仿唐代宮殿建築，始建於唐貞元八年，後經元明清歷代重修擴建，至今有1200多年的歷史。現有建築為清光緒元年火災後重建，迄今已有122多年的歷史。

閩台地區向來有「海上媽祖，陸上靖姑」的說法；海上女神是庇佑航海平安的媽祖林默娘，陸上女神則是指被譽為救產、護胎、佑民的「婦幼保護神」陳靖姑。

臨水宮祖廟，依山而建，錯落有致，氣勢恢宏。 圖／本報古田傳真 分享 facebook

現存的臨水宮建築群依山而建，坐北朝南，錯落有致，氣勢恢宏，總占地面積8000餘平方公尺，主宮占地4000餘平方公尺，主體建築依山勢從前往後層層高起，參差巍峨，極具氣勢。

凡到臨水宮朝拜或參觀的人們，都不禁讚歎這座精美絕倫的仿唐宮廟。臨水宮祖廟包括：主殿和太保殿、三十六宮婆殿、葛夫人殿、梳妝樓、三清殿等配殿，設文昌閣、土地廟、觀音閣、十二姐妹殿等附屬殿堂。

臨水宮建築工藝充分運用木刻、木雕、石刻、石雕、泥雕、彩繪藝術手法，雕梁畫棟，飛簷翹角，雄偉壯觀，堪稱精美古代仿唐建築群；紅牆黛瓦，古風猶存，具有鮮明地方特色與年代特徵，2013年被列為大陸「全國重點文物保護單位」。

臨水宮祖廟新建的核心朝聖區 圖／本報古田傳真 分享 facebook

臨水宮正門朝南，門頂上嵌刻「敕賜臨水宮」五個大字，兩旁有石刻對聯：「廟貌壯千秋鼎新有象，母儀昭百代坤厚無疆。」沿正門石級再上是二廳（即拜亭），廳左右有鐘樓和鼓樓，廳前面豎有五公尺高的石柱二根，題刻著清翰林院國史館編修邑人曾光斗撰寫的對聯：「劍角鎮山靈護國佑民金闕綸音崇祀典，宮牆新聖跡伏魔保赤玉田香火達神京。」字跡俊秀，雕琢古雅。

再登一級石階至三廳，中央橫排著一張長5公尺、寬1公尺、高1.7公尺的大石雕案桌，前面刻「大德曰生」四字，兩旁塑有四大金剛像。正中高懸閃閃奪目的扁鏡，上書「敕封順天聖母」六個金亮大字。

陳靖姑、林九娘、李三娘三位女神情同手足，道教稱「三奶夫人」。 圖／本報古田傳真 分享 facebook

從三廳兩旁走上五級為四廳，正廳中間供奉著相傳唐代以陳靖姑真身塑造的神像，泥金彩塑，神采奕奕。身旁左右供奉與古田毗鄰的羅源縣女神林九娘，和連江縣馬鼻女神李三娘。相傳三位女神從閭山學法的時候結拜，情同手足，共同斬妖除惡，造福百姓，深得民心。道教稱「三奶夫人」，就是陳、林、李三奶夫人。

從正殿兩側登階而上，便是祭祀陳靖姑之母葛太夫人的後殿。正殿右側是婆姐殿，原塑有三十六宮娥彩像；正殿左側有梳妝樓，四璧繪有「夫人傳」的章回圖析。