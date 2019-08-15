兩岸關係陷入緊繃 中元「搶孤」交流也停擺

2019-08-15 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）民俗活動，今晚在恆春東門城外熱鬧展開；恆春搶孤據信是由來台墾荒先民傳入，恆春鎮公所前年組團參加流傳637年的福建漳州龍海市大社搶孤活動，被喻為「尋根之旅」，漳州龍海市「大陸閩台搶孤文化交流協會」去年也組團來恆春「觀摩」交流，原規畫今年要組隊參加，卻一直沒有下文，地方人士認為和兩岸關係陷入緊繃不無關聯。

屏東恆春和宜蘭頭城是全國唯二保留搶孤習俗之地，兩地搶孤是否源於大陸？根據宜蘭縣蘭陽博物館考證，早期閩南先民渡海來台，帶來家鄉的風俗民情，頭城搶孤是由最早開墾宜蘭的吳沙公所傳入，意在普度孤魂、消災解厄；恆春搶孤活動據信也是由來台墾荒先民傳入，恆春鎮公所去年組團前往大社，被喻為「尋根之旅」。

閩台搶孤文化交流協會秘書長朱銀枝去年來恆春交流時說，搶孤在當地流傳637多年，仍保持早期傳統，台灣恆春和宜蘭頭城搶孤略有變化，但從形式、意義和內容來看，應該是一脈相承；目前大陸只有隆教鄉大社完整保留搶孤文化，已被列為省級非物質文化遺產。

兩岸搶孤的棚柱形式和賽制稍有不同，3年1科的大社搶孤架設6支、12公尺高的棚柱，未塗牛油，參與者需是村外人，單人輪流攀爬；恆春早期4支也是3年1科，前鎮長葉明順12年前為擴大參與面增至36支，上塗牛油，以團隊疊羅漢方式除去牛油，再由奪旗手攻頂；宜蘭頭城則是12支。