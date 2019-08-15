從一個大陸「24.8元人民幣的便當」來看台灣便當族的幸福時光

2019-08-15 16:05 世界日報 黃美惠



大陸網友秀出人民幣24.8元（約台幣110元）便當，「30分鐘送達，還送一小瓶可樂，台灣有嗎？」圖/取自林靜儀臉書 分享 facebook 20年前還在台北報社服務時，雖然公司設有讓員工免費吃、很棒的餐廳，同事有時還是會想變換花樣，揪團到外頭訂便當來吃。清楚記得，兄弟飯店高級餐館曾推出台幣一百元的便當（約合當時4美元），包裝衛生精美，頗受青睞。

一百元便當居然有它指標意義。20年過去，台灣都會的便當仍在台幣百元上下游移，80元台幣（約2.7美元）就能吃到很像樣的飯盒，120元則能吃到稱得上豪華的商務便當。

本月初有電視新聞稱宜蘭還買得到35元台幣的炸雞腿便當，一滿盒白飯加雞腿、三樣配菜居然只需1.2美元，真是幸福過了頭。遠近馳名的台灣鐵路便當，雖也會被罵「沒有以前好吃」，但各地車站優劣不同，七堵站的酸菜排骨有陣子很紅，台北站的排骨便當，豬排先炸再滷被許為肉厚多汁，配滷蛋和一點青菜，白米飯煮得粒粒分明，也才60台幣而已。

台灣人的信心有如潮汐，有高有低，但論到台灣便當，大家的自尊和自信總能維持穩定水準。這或許是網路上這一星期以來「兩岸便當大作戰」掀起討論的原因。社交媒體發言之踴躍和熱情直追香港示威大新聞。

起因是有人上傳便當照片，並用簡體字留言如下：「今天中午吃外賣，24.8人民幣，30分鐘送達，還送一小瓶可樂，台灣有嗎？」放大觀看這個台幣將近110元的便當：一隻炸得乾乾的小雞腿、一堆肉排細條、一只煎蛋鋪在炒豆芽及玉米粒上，米飯底細則看不出來。小瓶可樂倒是真的。

因為最後問的是「台灣有嗎？」結果至少數百人上網回答說：台灣的確沒有這種便當，因為這便當內容和價格實在欠缺競爭力，大家並紛紛把自己街頭巷尾買到的便當都亮出來切磋觀摩。

說實在，那個「24.8元人民幣的便當」連是真是假都難以探究，但這構成一個談話頭，讓大家見識到台灣便當業競爭的激烈以及庶民的歡喜小日子。甚至有立委喊話：「中國的朋友請不要跟台灣人比便當。」有電視台記者去拍了雲林斗六一個市場賣的「超級三寶飯」便當，叉燒、燒鴨已經鋪天蓋地，加上油雞腿太大隻都滿到飯盒外，並有配菜，如此豐盛，價錢「台幣一百元有找。」有圖有真相。

矽谷華人吃便當又如何？筆者數年前寫過一家頗有台味的便當店，一路看它和物價戰鬥，豬排尺寸愈來愈小。如今，美金10元能夠吃到足以果腹的便當已屬幸運。有的麥當勞漢堡套餐都已衝破10美元了！台灣便當族真幸福。