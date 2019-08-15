陸十大城市月薪排名公布 京滬深穗排前四

2019-08-15 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



21數據新聞實驗室匯總整理大陸各城市上半年經濟數據，得出「2019年上半年城市GDP百強榜」，位居前十的城市分別是上海、北京、深圳、廣州、天津、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州。

有招聘平台根據此名單，研究了十座城市的人才供需情況、流動、薪資以及房價工資比狀況，得出「2019上半年GDP十強城市中高端人才分析報告」。從平均月薪排名來看，北京、上海、深圳都超過了20,000元人民幣，其中北京以22,306元人民幣的平均月薪位居第一。

根據報告，平均月薪排在北京後面的依次為上海、深圳、廣州，分別為人民幣21,311元、20,958元，19,055元。其中天津在GDP十強城市中平均月薪最低，以人民幣14190元墊底。

而從十大城市上半年的人才需求佔比來看，北京、上海釋放最多的就業機會，二者的人才需求佔比為14.09%、13.49%，均超過了10%，為人才需求第一梯隊；深圳、廣州、杭州為第二梯隊，人才需求佔比在5%至10%之間；成都、武漢、蘇州、重慶、天津為第三梯隊，人才需求佔比在1.6%至3.2%之間。