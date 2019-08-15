非洲豬瘟肆虐豬價月漲7.8% 3年來最高

2019-08-15 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國家統計局周三公布7月國民經濟運行情況，指出居民消費價格按月由降轉漲，其中豬肉受非洲豬瘟疫情影響供應稍緊，價格按月上漲7.8%。統計發現，畜肉價格7月上漲4.9%，為最近36個月以來最大漲幅。

據南方都市報，中共國家統計局指出，大陸居民消費價格上月下降0.1%，本月則轉為上漲0.4%。國家統計局城市司處長董雅秀解釋稱，受非洲豬瘟疫情影響，豬肉供應稍緊，價格上漲7.8%；部份地區天氣炎熱、降水偏多，不利於蔬菜生產和儲運，使得蔬菜價格上漲2.6%；由於蛋雞進入「歇伏期」，產蛋率下降，雞蛋價格上漲5.0%。此外，暑期出行增加，飛機票、旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲19.3%、8.6%和2.2%。

與此同時，部份類別價格出現下降趨勢。由於時令瓜果大量上市，生果價格下降6.2%；受成品油調價影響，汽油和柴油價格分別下降1.9%和2.0%。不過，與上年同期相比，生果和豬肉價格分別上漲39.1%和27%。