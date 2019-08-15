古樁蠟梅盆景 名列國家地理標誌保護產品

2019-08-15 14:54 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／河南許昌報導



鄢陵古樁蠟梅盆景，笑傲霜雪。 圖／本報許昌傳真 分享 facebook 鄢陵古樁蠟梅盆景製作技藝，自唐宋興起，已經歷1千多年傳承發展，形成了獨具特色的栽培技藝，是「國家地理標誌保護產品」，河南省非物質文化遺產。

于發科示範蠟梅「摘心」。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 北宋時，鄢陵蠟梅已是宮廷貢品，到了明清，鄢陵「街街有蠟梅、家家飄花香」。蠟梅主要分布在黃河流域以南地區，其中最佳為鄢陵蠟梅。盆景分為樹樁盆景和山水盆景，古樁臘梅以其獨特的韻味加之臘梅獨特的香氣，被稱為盆景之冠。

鄢陵古樁蠟梅盆景製作技藝，是以古樁臘梅為基本原材料，加之以雕刻、塑型等方法，達到縮頭成才、以小見大、將各種形象寓於這古樁之中；同時嫁接新臘梅枝，表達出深遠的意境，將臘梅的天然神韻與自然美藝術美完美結合。

鄢陵古樁蠟梅盆景造型講究古樸、蒼勁、求其形態美，注重曲、直得當，有層次感。此外，追求氣勢和神韻相統一，更加顯現蠟梅頂風傲雪，獨顯英姿的獨有美感。

盆景製作技藝自成一體，工序分為育樁、嫁接（切接、靠接、腹接）修剪、上盆四大步，每一步都有嚴格的操作過程，而且環環相扣；經過科技改良，最終精心培育出臘梅科系中的精品－鄢陵蠟梅。

要製作盆景，須先以具有數十年歷史的蠟梅樹根為基礎，進行人工干預，再經過自然的風吹日晒，從而形成獨特的外觀。河南省非物質文化遺產、鄢陵古樁蠟梅盆景製作技藝代表性傳承人于發科，向記者示範蠟梅「摘心」。因植物向陽本性，蠟梅會朝著陽光方向長，古樁蠟梅盆景不能全向上長，需摘掉部份新葉，維持盆景整體平衡與美感。

于發科說，蠟梅盆景需進行整形與修剪。叢狀樹形或盆栽的整形，於幼苗期即行摘心，促其分枝。冠叢形成後，在休眠期對壯枝剪去嫩梢，對弱枝留基部2至3個芽進行短截，同時清除冠叢內膛細枝、病枯枝、亂形枝。基本定型後，還要經常修剪，保持既定型式。蠟梅葉芽萌發5公分左右時，要摘除密集、內向、貼近地面的多餘嫩芽。在5、6月旺盛生長期，當主枝長40公分以上、側枝30公分以上時進行摘心，促生分枝。