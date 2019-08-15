美都鄢陵縣 美哉花博園

2019-08-15 14:53 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／河南許昌報導



花博園「心心相印」組景，由16個心形花拱組成。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 許昌是大陸花木之鄉，有1千多年的種花歷史；其轄下鄢陵縣，素有「花都」美譽，花木產業歷史悠久，古有「鄢陵蠟梅冠天下」，今有「江北花卉數鄢陵」。鄢陵花博園在許昌市區以東約20公里，景區內匯聚世界各地的奇花異卉，名貴樹種，形成造型別緻的大地花卉景觀。

鄢陵縣30萬畝的花卉苗木，是大陸最大的花木生產、銷售集散地，以花的世界、草的海洋、樹的故鄉、鳥的天堂聞名。花博園占地1500畝，整個園區共開發建設景點200餘個，綠化種植蘇鐵類、銀杏類、松柏類、紫薇類、花草類、水生花卉等2800個品種，園區劃分為博覽會展區、鄢國文化廣場、蠟梅文化展示區、熱帶植物盆景展示區、休閒度假區、遊樂區、系列景觀區等13大功能區域。

「鄢國文化廣場」以發生在鄢陵境內著名史實為背景，運用厚重大理石鐫刻的書頁，講述鄢陵綿長的歷史沿革。從入口到廣場鑲嵌的8塊地碑，是歷代文人雅士留下的優美詩篇，描繪著古樸的花都神韻。廣場上10面文化牆匠心獨運，分別展示著各個不同歷史時期，發生在鄢陵這片古老土地的歷史故事。中國歷史上著名的堯舜捕蝗、大禹治水、帝女植梅、許下屯田等，均發生在鄢陵。

鄢陵是「中國蠟梅文化之鄉」，民間栽培應在2000年前，廣泛栽培始於唐，興於宋。宋元以來，文人雅士吟詠蠟梅者，書畫家以蠟梅為題材創作書畫者，不勝枚舉，形成獨特的蠟梅文化。

為打造鄢陵蠟梅文化，花博園興建「蠟梅文化生態園」，集多個蠟梅品種於一園，展示鄢陵蠟梅傲寒鬥雪性格。踏雪賞梅，品味在嚴冬蠟梅一花獨放的神韻，是花博園一大景觀。蠟梅花開春前，為百花之先，特別是鄢陵所培育的虎蹄蠟梅，農曆十月即放花，故人稱「早梅」，也稱「十月梅」。蠟梅園占地20畝，可說是鄢陵蠟梅盛景的濃縮，也是鄢陵最大的蠟梅品種展示區。