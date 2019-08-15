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72道工序 金鼎鈞窯揭開鈞瓷製作面紗

2019-08-15 14:53聯合晚報 大陸特派員王玉燕／河南許昌報導

鈞瓷「萬物生」，可看到蚯蚓走泥紋與蟹爪痕。 特派員王玉燕／攝影
鈞瓷「萬物生」，可看到蚯蚓走泥紋與蟹爪痕。 特派員王玉燕／攝影
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許昌轄下的禹州市，最著名的特產是神垕鎮的鈞瓷，故禹州有「中國陶瓷文化之鄉」稱號。神垕鎮上的「金鼎鈞窯」，存有各類藝術珍品千餘件，建有金鼎鈞瓷藝術館、鈞瓷展示中心、大師工作室等，是集研發、製作、收藏、展示、交流、旅遊為一體的仿古式現代化藝術館。

金鼎鈞窯，小師傅用雕刻刀進行修坯。 特派員王玉燕／攝影
金鼎鈞窯，小師傅用雕刻刀進行修坯。 特派員王玉燕／攝影
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金鼎鈞窯是宋代官窯的傳承者，傳承了宋代官窯的製瓷工藝和精髓。金鼎鈞瓷藝藝術館上下四層、共分六大部分，展廳的名稱依據本地的名勝古跡而命名。例如：一樓東廳「望嵩閣」，依據「望嵩寨」而得名，寓意地處高峰，放眼望去，可見嵩山，站得高看得遠，可把鈞瓷之寶一覽無餘、盡收眼底。

遊客在鈞瓷文化體驗基地，可一窺神祕鈞窯製作工藝流程，也可親身參與。鈞瓷生產自古有「七十二道工序」之說，主要是講其生產工藝複雜。如以現代生產工序劃分，鈞瓷生產一般需要經過原材料加工、造型設計、製模、成形、素燒、釉燒、出窯檢選八大工序。

首先是原材料加工，把各種原料按配比裝入球磨機中轉動，成為符合質量要求的泥料或釉料；其次是造型設計，鈞瓷傳統造型以盤、缽、碗、爐、花盆等器皿為主，追求端莊大氣。再來把造好型的模子翻製成模型。第四階段為成形，拉坯為主要傳統成型方法。

鈞窯「問天」，呈現千山暮雪，萬里雲層。 特派員王玉燕／攝影
鈞窯「問天」，呈現千山暮雪，萬里雲層。 特派員王玉燕／攝影
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第五階段是素燒，把經過成形後的精坯，不上釉先素燒一次，以增加坯體的強度和吸水性，利於上釉操作。然後把經過素燒後的素胎，採用浸釉、澆釉、刷釉等方法進行上釉，使素胎表面附著一層具有合適厚度的釉漿。

接著是釉燒。鈞瓷燒成時，由於溫度、氣氛以及氣候等的影響，使燒成後的產品具有色彩斑斕、變化萬千的窯變效果。最後是出窯，對燒成後的產品，按照鈞瓷技師標準進行檢選和分級。

鈞瓷的生產工藝極為複雜，燒製不易，素有「十窯九不成」之說。從選料到燒成，七十二道工序無論哪道稍有不慎，都是前功盡棄。即便現在科技加入鈞瓷燒製，許多工序能夠精密把控，但成窯率也只達到四成。

藝術館

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