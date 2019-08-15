神垕古鎮 中國鈞瓷之都

2019-08-15 14:51 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／河南許昌報導



神垕老街路面用青石板鋪就，兩側店鋪林立。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 河南中部、許昌市西北部的禹州市，是夏朝建都地，被譽為「華夏第一都」。禹州最著名的特產，是神垕古鎮的鈞瓷。神垕古鎮始建於宋代，重建於明朝弘治八年，古有「進入神垕山，七里長街觀；七十二座窯，煙火遮邊天；客商遍地走，日進斗金錢。」的美譽，先後被評為「中國鈞瓷之都」、「中國歷史文化名鎮」。

神垕因鈞瓷而繁榮馳名，早在唐代，神垕就已燒製出多彩的花瓷和鈞瓷；到了北宋徽宗年間，鈞瓷生產達到登峰造極的地步，被定為「宮廷御用珍品」。

伯靈翁廟 鈞都、瓷鎮重要標誌

神垕境內名勝古跡眾多，伯靈翁廟、靈泉寺、花戲樓、祖師廟、鄧禹寨、鈞窯遺址等。伯靈翁廟，也稱「窯神廟」，位鎮區老街中心，建於宋代，是鈞瓷文化的象徵性建築，是神垕「鈞都」、「瓷鎮」重要標誌。廟門外設計的一個抱庭，石獅、石柱、石雕，古樸、莊重，引人入勝。

神垕古鎮始建於宋代，是中國歷史文化名鎮。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

神垕古寨 每個寨子像座小城

神垕古寨是由東、西、南、北四座古寨組成，每座寨都修有高大厚實的寨牆，有的高達3丈有餘，厚2尺多，固如城牆，寨四周和寨牆上建有砲樓，主要作用是軍事防禦和抵抗匪患、防範洪災。寨子皆有名，如東寨為「望嵩」，西寨為「天保」等，用青石丹書鑲嵌在寨門之上。每寨都設有保甲組織和武裝民團，以維持地方秩序和防範兵亂、匪患，每個寨子都像一座小城。

七里長街 充滿古文化氛圍

神垕老街俗稱「七里長街」，唐宋以來隨著陶瓷業的興盛，許多富商大賈在此置田、建宅、經商，使五個村莊逐漸連成一片，形成具規模的神垕鎮。老街從東到西有東大街、西大街、白衣堂街、紅石橋街、關爺廟街等街道，全長3.5公里，狀如巨大蠍子。老街是隨著神垕瓷業發展形成，特點是狹窄，街面店鋪高低不一，路面用青石板鋪就，道路兩側店鋪林立，古民居依地勢而建，砲樓、古民居、廟宇鱗次櫛比。老街兩邊有許多胡同，是具有古文化氛圍的交通便道。

隨著神垕製瓷業興盛，大批外地商人來此購瓷，亦有大量神垕居民到各地銷瓷。神垕陶瓷製品和大量民間收藏，吸引許多外地古玩愛好者來神垕尋寶，成為神垕老街一道風景，古鎮、古街、古玩融為一體，鈞瓷一條街、古玩一條街、手工作坊一條街，讓淘寶民眾「淘」的不亦樂乎。