8歲女童天天喊肚疼 原來是媽媽貼心小動作惹禍

2019-08-15 11:17 聯合新聞網 綜合報導



一位體重達65公斤的女童，因媽媽幫她夾飯菜和把飯吹涼，感染幽門螺旋桿菌。圖片來源／ingimage 分享 facebook

大陸一位8歲女童雖然剛上小學，但體重已經到達65公斤，女童爸媽表示這一年來女童不斷喊肚子痛，尤其是肚子餓的時候痛得越厲害，因此就讓她不停的吃，而女童送醫檢查後，醫生發現女童肚子痛的原因，跟媽媽幫她夾飯菜和把飯吹涼有關。

根據《中國報》報導，這名女童名叫小美（化名），來自大陸杭州市，雖然她身高155公分，但體重卻高達65公斤，小美平常喜好吃重口味的食物，也最愛吃肉，可是近一年來，小美總是說肚子痛，而且痛到無法入睡，小美爸媽以為是她貪吃導致就沒有理會。

但當他們要帶小美出國旅遊時，小美突然肚痛到全身冒冷汗，因此他們才緊急將小美送醫，醫生聽完症狀後便問「家裡有沒有人有胃病或是幽門螺旋桿菌感染的狀況？」而小美媽媽卻突然想起自己去醫院體檢時，曾被檢驗出有幽門螺旋桿菌，但因為害怕就沒有繼續回診，而在小美吃東西時，她也會幫她用自己的筷子夾菜並吹涼，也使細菌間接傳給小美。

醫生透過檢查後也證實小美感染幽門螺旋桿菌，並且還發現小美有「十二指腸球部潰瘍」，小美母親聽到後也相當後悔自己的行為。醫生說，幽門螺旋桿菌感染是人群中常見的問題，全世界有半數的人都曾感染過，而這種細菌與慢性胃炎、消化性胃炎密切相關。

幽門螺旋桿菌有很強的傳播性，會以「口口或糞口傳染」，一人得病就有可能全家受影響，若是感染會引發腹部不適、噁心嘔吐、胃酸逆流等消化道的問題，也會引發其他疾病，因此需要迅速就醫，而平常就應該防範，多多洗手、不吃生食生水、避免口對口餵食或是餐具共用，以免受到感染。