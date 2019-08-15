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規模位置沒縮水 上海書展「樂讀台灣」卻沒了

2019-08-15 00:11聯合報 特派記者戴瑞芬／上海報導

上海書展上，台版圖書專區今年不見「樂讀台灣」意象。 記者戴瑞芬／攝影
上海書展上，台版圖書專區今年不見「樂讀台灣」意象。 記者戴瑞芬／攝影
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上海書展昨天開幕，台灣出版社連續第七年參展，台版圖書專區彙集近三千種、逾一萬多冊的台灣最新及經典圖書，在書展現場直接展示、銷售。

「樂讀台灣」又消失了？上海書展從二○一三年首邀台灣圖書參展以來，呼應「閱讀上海」，就把台版圖書專區定名為「樂讀台灣」，打造成滬台兩地出版交流的互動平台。但台灣二○一六年綠色執政後，上海書展上「樂讀台灣」前年消失，去年重新出現，但今年又不見了。

台灣專區的承辦方、台灣華品文創出版總經理王承惠表示，今年上海書展是在合作方上海外文書店展區，專設台版圖書專區，除了不掛「樂讀台灣」標示，「台灣區面積約二百平方公尺，參展規模跟位置，今年沒有縮水。」

不過，他坦承今年台版書籍登陸書展，大陸官方審查要比往年「嚴謹」，牽涉到敏感的政治類議題和作家，審查難過關，今年台版書登陸有不少遺珠。

王承惠表示，兩岸圖書出版交流已持續卅一年，且台版書在上海書展參展七年來，每家出版社年年完銷都在四、五成，「實銷率」超高，是一般書展很難達到的成績。

台灣圖書儘管低調登場，大陸書迷還是趨之若鶩，最搶手的中華書局上百種絕版庫存，首日幾乎被清空。

有上百年歷史的中華書局，是在辛亥革命後創辦於上海，後來跟隨國民政府遷台，台灣的中華書局復刻的中華經典叢書，在兩岸文化出版的歷史地位重要。今年中華書局把逾百種已絕版的庫存書帶到上海，首日幾乎秒殺。

從大陸讀者購書傾向來看，多半偏愛文史哲類的台版書，還有生活、教育類，尤其是台灣出版的親子教育叢書。

今年上海書展除了主會場，還在全市設立超過100個分會場。記者戴瑞芬╱攝影
今年上海書展除了主會場，還在全市設立超過100個分會場。記者戴瑞芬╱攝影
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上海書展也印證網路時代，實體書不會退流行的真理，今年書展規模空前，除了主會場在上海展覽中心，全上海市設立超過一百個分會場，並首次走出上海，在長三角城市設約五十個分會場。今年書展還有不少創新，喜馬拉雅APP設立「聽書」主題頻道，每天提供七十本免費聽書；閱文集團設立網路文學會客廳，提供七十本書下載閱讀；掃碼訂購後書籍會直送到家，書展逐步突破傳統，推陳出新。

上海親子教育文創辛亥革命

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