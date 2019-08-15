親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

神農架秘境 尋野人見孫悟空！

2019-08-15 02:17聯合報 記者鄭明傑／湖北神農架報導

金絲猴優雅地坐成一排，對著鏡頭表情淡定。 記者鄭明傑／攝影
金絲猴優雅地坐成一排，對著鏡頭表情淡定。 記者鄭明傑／攝影
分享
神農架自然景色多樣，或雄奇，或秀麗；而金絲猴保護區，野人探秘，絕對是神農架吸引遊客的兩大「寶貝」。

第13屆海峽兩岸媒體荊楚行，記者們來到金絲猴自然保護區，看到大、小金絲猴上下跳躍，驚呼連連。金絲猴，又叫仰鼻猴，平均分布在亞洲，共分為滇金絲猴、黔金絲猴、川金絲猴、越南金絲猴四種，以中國大陸為主，是中國大陸一級重點保護動物。湖北神農架自然保護區內的金絲猴，在分類上屬於川金絲猴的亞種；自1990年至今，從500餘隻上升到1300隻，棲息地面積從130平方公里增加到280平方公里，保育卓有成效。

天生橋步行棧道長2600公尺，沿途可見奇洞、奇橋、奇瀑、奇潭。 記者鄭明傑／攝影
天生橋步行棧道長2600公尺，沿途可見奇洞、奇橋、奇瀑、奇潭。 記者鄭明傑／攝影
分享
相傳金絲猴為神話傳說中美猴王孫悟空的化身，代表聰明、靈動和智慧。神農架金絲猴的發現，緣於1970年代末以「野人」考察為目的的研究人員意外發現。

神農架金絲猴保護與研究中心野外監護巡視員方吉喜表示，金絲猴為群居動物，活動範圍廣大，且有垂直遷徙的習性。目前在園區內家族數約為5－6個，每次只生一胎；而一旦公金絲猴成長至3歲，家長就會驅逐讓它去野外競爭，挑戰其他家族，但一般不會再返回原家族挑戰家長。

神農架國家公園科研院副院長姚輝提到，目前金絲猴全採自然野外放養，研究與保育成果在大陸也屬前列。神農架金絲猴研究中心在大龍潭、神農頂和千家坪3個金絲猴主要分布區設有科研基地，在金絲猴常活動範圍布置了20多個定點監控攝影機，和數百個定期更換位置的紅外線相機，全面監測掌握金絲猴的活動情況，和其生存環境的光照、溫度、降雨、物候等因數變動情況。

神農架除了金絲猴吸引人，野人謎蹤是另一吸引遊客之處。野人、尼斯湖水怪、飛碟、百慕達三角，並稱當今世界的四大未解之謎；而在中國大陸，神農架是野人傳說最廣、目擊人數最多的地方。

1974年5月1日，房縣橋上公社青溪溝大隊副主任殷洪發目擊一名野人並上報，是第一例被記錄神農架野人目擊案例。而就目前有關部門收集到的資料表明，在神農架目擊到野人的次數已達121次，先後有370多人看到過145個野人。

雖然不少人聲稱看過野人，描述的有模有樣，但到現在為止，沒有人拍過野人的相片，拿不出相關確鑿證據；可正因如此，神農架野人傳說更令人著迷。

老君山，是神農架野人活動區域之一；在老君山南麓的天生橋景區，步遊棧道長2600公尺。此處海拔1200公尺，面積60平方公里，為該地區岩溶地貌的典型，代表億萬年來地貌的變化。特殊地貌景緻，是透過億萬年來流水不斷沖刷侵蝕下，在山壁間形成一天然的橋洞，故稱為天生橋。

天生橋整體橋洞呈葫蘆狀，多處可見流水瀑布。景區內深潭眾多，搭配飛瀑，分別以鷹潭、羊潭、虎潭命名，還有「心舟石」為名的奇石，以及神秘獨特的巴人部落巴曼茅居、巫夷寮舍、土司王府、茅古斯戲台等。

保護區考察

相關新聞

規模位置沒縮水 上海書展「樂讀台灣」卻沒了

2019-08-15 00:11

白鶴灘水電站 左岸機組完工

2019-08-15 02:16

世界最美的書 「老行當」古味吸睛

2019-08-15 00:07

上期所紀委書記胡坤 死因神祕引發揣測

2019-08-14 17:25

三星官網未把台灣列中國 張藝興指「模糊中領土」解約

2019-08-14 16:49

名牌們被指「不尊重中國領土」 官媒：不是道歉可了結

2019-08-14 16:47

抖音炫耀載「5個老婆」出遊 遭舉報超載被罰款

2019-08-14 16:38

「奶茶妹妹」赴劍橋留學 再傳與劉強東離婚

2019-08-14 15:46

香港機場鬧哄哄 深圳機場可取而代之？

2019-08-14 14:02

超強大蘋果手機沉河底三年 當年情侶已成夫妻

2019-08-14 11:56

浙江名校畢業生開發賭博軟體 涉案逾4千萬人幣

2019-08-14 11:52

迪士尼禁帶外食…無理亞洲條款 栽在一包零食？

2019-08-14 11:00

鄭萬鐵路河南段 開通倒數

2019-08-14 01:41

京台青年科學家論壇 聚焦防災減災

2019-08-14 01:41

福建茶園 打造生態旅遊

2019-08-14 01:38

城市「炎值」爆表 催出避暑新趨勢

2019-08-14 01:38

廣州海關申報用App 省時一半

2019-08-14 01:37

保護森林、濕地 長江三峽設「林長」

2019-08-14 01:37

河南許昌／鈞窯故鄉 一窺文化之美

2019-08-14 00:30

河南許昌／孔家青藍釉 劃時代技藝

2019-08-14 00:27

河南許昌／九蒸九晒 中藥炮製絕技

2019-08-14 00:27

河南許昌／曹魏文化園 重現曹操屯兵墾田

2019-08-14 00:27

香港人口突破750萬人 按年增7.3萬人

2019-08-13 22:26

利奇馬颱風橫掃中國9省區 上千萬人受災

2019-08-13 17:41

不會游泳的自閉症男童觸摸教練 遭狠心扔進泳池

2019-08-13 17:02

辱華？ 浙江比賽 阿根廷男排贏球後合照「拉眼角」

2019-08-13 16:16

孫楊當官 網友：以後該叫孫處了

2019-08-13 16:13

重慶保時捷女道歉求原諒…所長丈夫丟官遭查

2019-08-13 16:11

52層樓高！ 中國最高書店…朵雲書院成上海新地標

2019-08-13 12:49

陸婦捐血9年卻無法減免母親用血費 需證明「我媽是我媽」

2019-08-13 11:43

神農架金絲猴探秘 家庭制度竟有如上演宮廷劇

2019-08-13 08:00

東極高鐵 佳木斯特大橋合龍

2019-08-13 02:10

新疆古爾邦節 加開動車列車

2019-08-13 02:10

福建寧德 獲「大黃魚之都」美譽

2019-08-13 02:10

雲南做好「五通」 走出獨特道路

2019-08-13 02:10

江西安義 保留百棟明清古宅

2019-08-13 02:10

迪士尼達菲熊 彩繪上海天空

2019-08-13 02:10

玉渡山隧道 全線貫通了

2019-08-13 02:09

兒童免票 上海「身高兼顧年齡」

2019-08-13 02:09
看更多

熱門文章

相機塞裙底狂攝！女Coser遭群男逼圍嚇哭 網砲：根本強X

2019-08-14 19:39

環球網證實 旗下記者於香港機場採訪遭群眾毆打流血送醫

2019-08-14 02:40

男被懷疑是大陸公安挨打 英記者：人道立場以身保護

2019-08-14 07:53

這家投顧公司說 若中國對付香港 這個產業將陷存亡威脅

2019-08-14 06:31

迪士尼禁帶外食…無理亞洲條款 栽在一包零食？

2019-08-14 11:00

深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

2019-08-14 15:49

影／港警在機場拔槍影片曝光 示威者被嚇四散

2019-08-14 11:59

陸記者被毆後 解放軍發文：從深圳往香港只需10分鐘

2019-08-14 15:44

利奇馬過境！數公里海灘滿是牡蠣 民眾帶麻布袋撿拾

2019-08-14 18:06

香港機場關7天 泰國損失14億

2019-08-14 19:33

香港機場獲法庭頒臨時禁制令 禁示威抗議干擾運作

2019-08-14 09:38

環球網記者被綁 港警營救一度拔槍

2019-08-14 08:59

川普稱美國情報顯示中國向香港邊境調集兵力

2019-08-14 06:51

超強大蘋果手機沉河底三年 當年情侶已成夫妻

2019-08-14 11:56

香港機場鬧哄哄 深圳機場可取而代之？

2019-08-14 14:02

影／香港機場再被癱瘓 被扣環時記者嗆聲獲陸網民力挺

2019-08-14 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top