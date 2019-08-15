神農架秘境 尋野人見孫悟空！

2019-08-15 02:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭明傑 ／湖北神農架報導



金絲猴優雅地坐成一排，對著鏡頭表情淡定。 記者鄭明傑／攝影 分享 facebook 神農架自然景色多樣，或雄奇，或秀麗；而金絲猴保護區，野人探秘，絕對是神農架吸引遊客的兩大「寶貝」。

第13屆海峽兩岸媒體荊楚行，記者們來到金絲猴自然保護區，看到大、小金絲猴上下跳躍，驚呼連連。金絲猴，又叫仰鼻猴，平均分布在亞洲，共分為滇金絲猴、黔金絲猴、川金絲猴、越南金絲猴四種，以中國大陸為主，是中國大陸一級重點保護動物。湖北神農架自然保護區內的金絲猴，在分類上屬於川金絲猴的亞種；自1990年至今，從500餘隻上升到1300隻，棲息地面積從130平方公里增加到280平方公里，保育卓有成效。

天生橋步行棧道長2600公尺，沿途可見奇洞、奇橋、奇瀑、奇潭。 記者鄭明傑／攝影 分享 facebook 相傳金絲猴為神話傳說中美猴王孫悟空的化身，代表聰明、靈動和智慧。神農架金絲猴的發現，緣於1970年代末以「野人」考察為目的的研究人員意外發現。

神農架金絲猴保護與研究中心野外監護巡視員方吉喜表示，金絲猴為群居動物，活動範圍廣大，且有垂直遷徙的習性。目前在園區內家族數約為5－6個，每次只生一胎；而一旦公金絲猴成長至3歲，家長就會驅逐讓它去野外競爭，挑戰其他家族，但一般不會再返回原家族挑戰家長。

神農架國家公園科研院副院長姚輝提到，目前金絲猴全採自然野外放養，研究與保育成果在大陸也屬前列。神農架金絲猴研究中心在大龍潭、神農頂和千家坪3個金絲猴主要分布區設有科研基地，在金絲猴常活動範圍布置了20多個定點監控攝影機，和數百個定期更換位置的紅外線相機，全面監測掌握金絲猴的活動情況，和其生存環境的光照、溫度、降雨、物候等因數變動情況。

神農架除了金絲猴吸引人，野人謎蹤是另一吸引遊客之處。野人、尼斯湖水怪、飛碟、百慕達三角，並稱當今世界的四大未解之謎；而在中國大陸，神農架是野人傳說最廣、目擊人數最多的地方。

1974年5月1日，房縣橋上公社青溪溝大隊副主任殷洪發目擊一名野人並上報，是第一例被記錄神農架野人目擊案例。而就目前有關部門收集到的資料表明，在神農架目擊到野人的次數已達121次，先後有370多人看到過145個野人。

雖然不少人聲稱看過野人，描述的有模有樣，但到現在為止，沒有人拍過野人的相片，拿不出相關確鑿證據；可正因如此，神農架野人傳說更令人著迷。

老君山，是神農架野人活動區域之一；在老君山南麓的天生橋景區，步遊棧道長2600公尺。此處海拔1200公尺，面積60平方公里，為該地區岩溶地貌的典型，代表億萬年來地貌的變化。特殊地貌景緻，是透過億萬年來流水不斷沖刷侵蝕下，在山壁間形成一天然的橋洞，故稱為天生橋。

天生橋整體橋洞呈葫蘆狀，多處可見流水瀑布。景區內深潭眾多，搭配飛瀑，分別以鷹潭、羊潭、虎潭命名，還有「心舟石」為名的奇石，以及神秘獨特的巴人部落巴曼茅居、巫夷寮舍、土司王府、茅古斯戲台等。