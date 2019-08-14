國泰航空：已中止兩位機師雇佣合約 立即行動反對暴力

2019-08-14 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



國泰航空官方微博14日發布聲明，稱國泰航空表態立即行動反對暴力。

上海《第一財經》引述聲明稱，國泰航空證實根據相關聘用條款，已中止兩位機師的雇佣合約。 其中一位正涉及司法案件，另一位則涉及運作8月12日CX216航班時不當取用公司資訊。