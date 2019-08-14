上期所紀委書記胡坤 死因神祕引發揣測

2019-08-14 17:25 世界日報 中國新聞組／北京14日電



中國嚴打金融腐敗，上期所紀委書記身亡引發揣測。 取材自財心網 分享 facebook 中國金融反腐雷厲風行，財新網指出，上海期貨交易所紀委書記胡坤於上周跳樓身亡。但稍晚又有消息，指胡坤並非跳樓，經警方及法醫鑑定，死因為窒息所致，但確切死亡原因報導卻未進一步說明，引發外界揣測。

胡坤疑似跳樓自殺的傳聞引發中國金融圈關注。財新網指出，上海期貨交易所紀委書記胡坤跳樓身故，原因不明。報導援引多位消息人士指出，胡坤是70後，比較健康，並沒有患憂鬱症的跡象。

不過，證券時報稍晚查證後，又否認了胡坤跳樓身亡的傳聞。報導表示，胡坤確實已於上周末過世，「但跳樓表述並不屬實」。但證券時報則未在報導中進一步說明胡坤的死因。

財新網接著也對胡坤身亡的消息進行修改，刪除了「跳樓自殺」的相關表述。

胡坤去世前任上期所黨委委員、紀委書記，在上期所領導成員的名單中位列第六。胡坤2018年6月才從中國證券監督管理委員會西藏監管局到任上期所，並非業務部門，主要從事對組織內的紀檢工作。

近年來，證監會系統反腐不斷，證監會原副主席姚剛、證監會原主席助理張育軍等多位重量級人物相繼落馬被查。

根據網路資料，胡坤7月曾最後一次公開露面。2019年7月17日至18日，上海期貨黨委班子到太湖縣展開「不忘初心牢記使命」主題教育扶貧專題調研，胡坤參與了此次考察。

胡坤有多年證監系統工作經驗，胡坤2008年透過考試進入江蘇證監局，之後曾在福建掛職交流一年，後至西藏證監局工作，任西藏證監局副局長。

根據公開資料，胡坤最晚在2015年8月就已任職證監會西藏局副局長。2015年年底，證監會支持西藏IPO的「綠色通道」開通，對符合條件的企業實行「即報即審、審過即發」。

2016年，兩家西藏公司，西藏高爭民爆股份有限公司、西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司分別只用9個月和10個月IPO過會，在當時IPO普遍需要兩年以上的背景下，此事引發外界關注。