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三星官網未把台灣列中國 張藝興指「模糊中領土」解約

2019-08-14 16:49世界日報 中國新聞組／北京14日電

南韓團體EXO的中國籍成員張藝興擔任三星亞洲區代言人。 圖／取自三星
南韓團體EXO的中國籍成員張藝興擔任三星亞洲區代言人。 圖／取自三星
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從11日楊冪宣布解約范思哲（Versace）起，先後有蔻馳（Coach）、紀梵希（Givenchy）和亞瑟士（asics）等多家國際品牌因將「港台列為國家」道歉，品牌代言人也急切割。13日，藝人張藝興也以三星官網「模糊中國領土主權完整」宣布與三星解約。此外，施華洛世奇（SWAROVSKI）、CK代言人江疏影、林允也發布聲明宣布解約。

韓聯社報導，南韓人氣男團EXO的中國籍成員張藝興13日下午宣布與三星解約，理由是三星官網存在「國家地區定義不清」的情況，是「模糊中國領土主權完整」。聲明稱，三星已嚴重傷害中國同胞的民族感情，對此強烈譴責，且堅決不能容忍。

香港01報導，據觀察，目前在三星官網上，以國家（或地區）和語言來區分，「中國」對應「中文」，「香港」對應「繁體中文」（ 以及Hong Kong / English），「台灣」對應「繁體中文」，並未出現將台灣或香港歸為單獨「國家」的排列。但也有媒體報導稱，在三星手機的簡體版顯示台北歸屬中國台灣，但韓版則顯示屬於台灣。而張與三星解約似未得到網友讚許：「這樣以地區和語言來做選擇區分，也算是定義不清嗎。」、「簽約時為什ˋ麼不排查，只顧掙錢。」

觀察者網報導，奧地利品牌施華洛世奇官網此前也被指將香港列為國家後，引發眾怒。施華洛世奇13日發布聲明，稱堅決維護中國的主權和領土完整，會盡全力在最短時間內糾正錯誤。隨後，施華洛世奇代言人江疏影工作室發布聲明宣布與施華洛世奇解約。

另據環球網報導，此前有網友提出，CK美國網站內語言/國家分類選項存在誤解。在中國官網中，地區內選項為「香港特別行政區」，而在美國官網內，地區選項則僅標注為「香港」，與中國、日本等國家並列。

在CK發表道歉聲明一天後，CK品牌亞太區代言人林允的工作室在微博發布聲明宣布解約。就在宣布解約的一天前，林允才剛剛當上CK品牌亞太區的代言人。

劉雯與蔻馳解約 恐賠1.6億

另據搜狐報導，模特劉雯12日主動與蔻馳解約，被曝或賠償1.6億天價違約金。

據悉，劉雯的這個代言大概就是每年150萬美元，再加上額外的獎金1.05億等。如今解約之後要賠償5到10倍的違約金，總計賠償大概就是1.6億人民幣。與劉雯一樣的還有楊冪，如今楊冪也面臨要賠償范思哲高價違約金。

香港語言

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