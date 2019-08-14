香港機場鬧哄哄 深圳機場可取而代之？

2019-08-14 14:02 聯合報 實習記者黃獻寬╱即時報導



南華早報報導，分析師認為，香港國際機場因抗議活動而連續兩天關閉，重創了這個城市的聲譽，也可能讓各大國際航空公司重新衡量是否要轉移它們在粵港澳大灣區的飛行中繼站。分析師補充，中國政府或許會利用這點，擴大大灣區其他機場的容客量，以因應未來乘客人數增長的可能。

由於數百名黑衣抗議者湧入出境大廳靜坐，使遊客無法劃位、登機，香港國際機場在13日下午取消了所有剩餘航班。混亂或許會為香港附近廣東省的城市，諸如深圳、廣州機場帶來轉機，提升其國際旅遊上的地位。

例如，深圳寶安國際機場今年4月獲北京批准，興建第三條跑道，使其一年能接受8000萬人次遊客，較之去年增加了約4900萬人次。去年，香港的機場總共有7470萬人次的遊客。

根據廣東省政府今年七月發布的計畫，深圳將成為港澳地區的門戶，並承擔珠江三角洲國際飛航樞紐「核心」的重任。寶安機場距離香港機場約兩小時車程，原先有50條直飛中國各大城市的航線，如今也擬增至超過百條。單是2018年，深圳就增加了15條新的國際航線，包括布魯塞爾、馬德里、聖彼得堡、達爾文、蘇黎世、維也納、杜拜、倫敦和巴黎。今年上半年，又增加了飛往約翰尼斯堡、特拉維夫、都柏林和羅馬的航線。

雖然香港仍是多數乘客的首選，12、13日停飛的狀況使遊客及投資人的目光轉向周圍的機場。深圳機場的股票單日上漲了10%，達到單日限制，上海13日交易日，廣州白雲國際機場也上漲了5%。

中信證券的分析師表示，航空公司或將評估香港在區域空運樞紐的角色，重新分配航班。至少對中國內地遊客來說，香港的抗議行動已影響他們前往旅遊、轉機的意願。