超強大蘋果手機沉河底三年 當年情侶已成夫妻

2019-08-14 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



貴州救援潛水隊日前在河流訓練期間，意外撿獲河底兩部放在防水袋的手機。誰料，手機在充電後竟能照常開機，隊長猜中手機密碼後開機，並成功聯絡機主，發現兩名失主已由男女朋友結為夫婦。

據星島網，上月底，貴州藍天救援隊公共安全潛水隊隊長翟軻在花溪河進行日常潛水訓練期間，於5公尺深的水底發現一個透明防水袋，袋內放有兩部手機。兩部手機均為蘋果手機，或因沉在河底太久，手機出現少許電池液滲出的情況，並黏著防水袋。

其後，翟軻將兩部手機擦乾凈，並放在棉絮中兩天以吸乾水份。其後，他為手機充電並嘗試開機，2部手機亦可正常開啟。惟開機後，他一度因為手機均有鎖屏密碼而放棄，其後他猜想機主或為情侶，並想到自己讀書時，喜歡以「520」、「1314」等表達愛意的數字作密碼，最終發現兩部手機的密碼均是「1314」。他隨即翻看手機訊息，以找到聯繫機主的線索，卻發現最後通話時間為2016年8月1日，代表手機已沉在河底3年。幸好，翟軻最終經機主的朋友聯絡到機主本人。