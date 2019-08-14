浙江名校畢業生開發賭博軟體 涉案逾4千萬人幣

2019-08-14 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



浙江一所名校的畢業生不堪工作辛苦，竟開發了一款名為「風贏十三水」手機賭博遊戲軟體，利用微信推廣，已累計吸引5萬餘人註冊，不少參賭人員血本無歸。

據澎湃新聞，杭州市公安局蕭山分局透露，在掃黑除惡專項行動期間，蕭山警方摧毀了這一特大網路賭博犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人90餘人，涉案金額高達4000萬元人民幣。該團伙不僅組織賭博，還僱駭客對其他棋牌遊戲平台實施打壓，並以「愛國者攻擊小組」的名義，強行敲詐保護費。

今年33歲的勞某，畢業於浙江一所名校電腦專業，之前在一家公司從事軟體開發方面的工作。作為一名程式設計師，雖然收入可觀，但是十分辛苦。繁忙的工作之餘，勞某喜歡玩一些手機APP博彩遊戲作為消遣。

漸漸地，他覺得這些遊戲設計簡單，自己完全有能力做出類似的軟體，甚至能做得更好。2016年6月，勞某辭職創業，邀請自己的親戚和以前的同事擔任幹部，再通過網路招聘等形式，召集20餘人，在杭州成立了某科技有限公司，開始開發一款名為「風贏十三水」的棋牌類手機遊戲軟體。該軟體雖自稱遊戲，實際上卻是一個不折不扣的賭博軟體。

為迅速推廣該軟體，擴大市場佔有率，讓更多的玩家消費鑽石，從而非法獲取巨額利益，該公司於2017年2月推出了招聘代理發展玩家模式。

今年28歲的鍾某某，本是一名普通的上班族，過著朝九晚五的生活。經朋友介紹，他開始在手機上玩「風贏十三水」遊戲進行賭博，從此一發不可收拾。在輸了不少錢後急於翻本，此時他聽朋友說，做代理可以賺錢，於是就向平台客服申請做一級代理。通過向自己的親朋好友推廣擴大業務，很快又發展出8個二級代理，在一年多時間裡，累計獲利數萬元。

兩年來，該賭博軟體發展的大大小小代理近900人，累計註冊玩家達5萬餘人，涉案金額在4000萬元以上。

此外，勞某還僱傭駭客打壓競爭對手，以「愛國者」名義勒索保護費。2018年6月，蕭山警方在掃黑除惡專項排摸中發現，雖然社會面上的賭博活動明顯減少，但仍有不少人沉溺一款名為「風贏十三水」的棋牌手遊，導致血本無歸，事業家庭跌入低谷，家人走投無路只好報警求助，社會影響極其惡劣。

為此，蕭山警方高度重視，由掃黑行動隊牽頭，聯合各警種成立專案組開展偵查。

經過半年多的深度經營，專案組摸清了該線上賭博團伙的基本構架，收網條件成熟，2019年4月據警方透露，該賭博團伙還曾僱傭駭客，對競爭對手實施打壓和敲詐勒索。

2018年以來，犯罪嫌疑人勞某為打壓競爭對手，指使方某某等人，僱傭駭客對其他棋牌遊戲平台服務器進行攻擊，致使對方服務器癱瘓，造成上萬名註冊用戶不能正常登錄訪問遊戲軟體。

隨後，方某某等人以「愛國者攻擊小組」的名義，強行向相應棋牌公司受害者勒索每周300-600元不等的保護費，總計非法獲利達12.8萬元以上。